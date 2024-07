Energia solar avança e começa a atrair famílias em Belém

A energia solar é sinônimo de energia limpa e de economia no orçamento familiar e empresarial. Na internet, pululam os anúncios que prometem terminar de vez com a dor de cabeça que é pensar no valor da conta de luz, todo mês, principalmente, neste semestre com as altas temperaturas e o calor opressor de Belém.

No Pará, a maior incidência de sol chega com a mudança de bandeiras. Neste mês de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabeleceu a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kW/h consumidos, por causa da previsão de chuva abaixo da média. Não à toa, a procura por painéis solares tem crescido na cidade, ano a ano, conforme afirmam os donos de empresas do setor.

Em Belém, residências com painéis solares

"A procura está muito alta, mesmo com a taxação que já está em vigor, tanto em Belém quanto em todo todo. As linhas de crédito estão bem acessíveis dando carência de até 120 dias para pagamento da primeira parcela após a assinatura do contrato”, afirma Luís Fernando Rodrigues, proprietário de uma loja na rodovia Arthur Bernardes, no bairro Telégrafo.

Transformação tecnológica

Luis Fernando está no mercado, há quatro anos, investindo no negócio da energia solar, em Belém. Ele enfatiza a rápida evolução das tecnologias no mercado. Ele contou que há 3 anos, a potência padrão era de 300 watts, agora é de 660 watts.

O mercado estão tão aquecido, em Belém, segundo os representantes do setor, que o consumidor não encontra dificuldade de encontrar painéis solares com telha solar, tiras fotovoltaicas, entre outros exemplos

"Todo produto que entra no mercado precisa ter a certificação do Inmetro”, observa Luis Fernando, chamando a atenção para a necessidade de se procurar empresas que cumprem a legislação nacional.

Foi exatamente o que fez o editor de multimídia, Alan Macedo, quando decidiu que colocaria energia solar na casa dele no bairro do Guamá. “Eu procurei em redes sociais, pesquisei em sites das empresas, e sobre as empresas também tive muita indicação de alguns amigos que já tinham colocado na casa deles. Pesquisei até encontrar uma empresa que atendesse à nossa expectativa”, disse ele.

Economia

Alan mora com a esposa Lorena e as filhas, Aisha, de 16 anos, e Liz, de 7 anos, e já usufrui da economia no orçamento familiar, após instalar o sistema solar em casa. "Antes da instalação do nosso sistema, a gente pagava em torno de R$ 500, por mês, e isso economizando”, afirmou.

Ele contou que era comum, a família programar o ar condicionado do quarto do casal e o outro do quarto das filhas, para desligar entre meia-noite e uma hora da manhã, e quando os dois aparelhos desligavam, eles ligavam o ventilador até de manhã. Atualmente, Alan paga, em média, R$ 270, mas têm utilizado bastante o ar-condicionado, de dia e de noite. “Sem placas, nós estaremos pagando, eu acredito entre R$ 900 e R$ 1.000”, frisou o editor de multimídia.

Mas, Alan, ainda, não está cem por cento satisfeito com o uso da energia solar. Ele observa a alta carga tributária sobre a conta de luz (taxa da energia pública, taxa da energia solar, taxa para concessionária, entre outras).

"Eu vejo pouco interesse das autoridades sobre o assunto. Nós estamos gerando uma energia limpa, a ideia, acredito, seria incentivar as pessoas cada vez mais a aderirem essa energia limpa, mas com essas taxações, essa carga de impostos alta que nós pagamos, isso tira um pouco a vontade de as pessoas partirem para a energia, eu percebo isso quando eu falo que tenho uma energia limpa”.

Perguntado sobre o valor do investimento no sistema solar, Macedo disse que investiu entre R$ 25 mil a R$ 30 mil. Ele fez um financiamento de cinco anos, que vem pagando. “Portanto, durante esses cinco anos além dessa conta, eu estou pagando também a empresa Equatorial, costumo dizer para os meus amigos, que o retorno vem a médio e longo prazo. Agora, se a pessoa tem esse valor disponível para fazer um investimento desse à vista, penso que ela já começa a ter um retorno no mês seguinte assim que instalar as placas dela porque o valor cai consideravelmente na sua conta de energia”.

Neste mês abafado de julho, Alan Macedo pode afirmar que ele, a esposa e as duas filhas, não esquentam a cabeça, literalmente. “Com o calor que está fazendo, a gente acaba usando um pouco mais de dia e sem preocupação alguma, porque a energia que eu estou consumindo durante o dia vem diretamente das placas solares”, contou sorrindo.

Dicas para instalar um projeto residencial:

Hoje, um projeto residencial varia entre 300 kWh/mês a 1.000 kWh/mês, com a média de valor de R$ 20 mil

Pesquisar a empresa que vai executar a instalação e homologação do projeto (a dica é procurar no “Reclame Aqui" em sites).

Com a proposta da empresa em mãos, pesquisar sobre o material e, principalmente, sobre o dimensionamento do produto ofertado.

A empresa responsável pelo projeto tem que verificar a estrutura do telhado, as condições das telhas, área de telhado e área de sombreamento.

A vistoria da empresa é primordial para execução de um bom projeto, só assim podem ser feitas as observações e ajustes antes da instalação dos painéis.

*Fonte: enpresário, Luís Fernando Rodrigues.