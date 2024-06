Financiamento de energia solar é alternativa para interessados no serviço

Alternativa sustentável e econômica, o interesse por energia solar é crescente no estado, como definiu o dono de uma loja na região metropolitana de Belém, Alexandre Costa, à reportagem de O Liberal. No período do último ano, segundo ele, a busca pelo financiamento do serviço cresceu “em torno de 23% a 26%”. A aquisição por meio do financiamento acontece através dos bancos e correspondentes bancários, variando de acordo com a situação financeira de cada contratante.

De acordo com o representante, as placas solares possuem uma eficiência de 23% na produção e podem significar uma economia média de até 90% na conta de energia elétrica para um contratante. Apesar da redução significativa, Costa destaca que os interessados não deixam de arcar com impostos sobre o consumo de energia tradicionais. “O cliente não vai deixar de pagar a iluminação pública, as taxas e os impostos que vêm na conta de energia elétrica, isso aí ele não vai deixar de pagar”, explica o proprietário.

Entre os critérios de instalação é importante considerar a estrutura física da residência para suportar o peso das placas e a situação da fiação elétrica do imóvel ou estabelecimento onde a tecnologia será acoplada. Em alguns casos, a contratação do serviço é realizada a distância considerando as medidas do local de instalação, entretanto, na visão de Costa, esse método atrela riscos de acidentes para funcionários e contratantes.

Gastos

O cálculo em torno do valor final da contratação do serviço, considera fatores como o número de eletrodomésticos e o tempo de uso. Segundo o representante, o gasto médio da instalação gira em torno de R$ 700 por mês, no período de 12 meses. No entanto, o valor pode ser influenciado pela aquisição de novos aparelhos e eletrodomésticos.

“A gente faz o cálculo e coloca no projeto, mas aí o cliente diz que vai colocar mais uma central de ar ou mais uma máquina de lavar roupa, então esses R$ 700, a gente vai ter que dar um upgrade e refazer o cálculo”, exemplifica o proprietário. Nesse caso, o cálculo deve ser refeito incluindo a quantidade de energia necessária para o seu funcionamento, assim como o tempo médio de uso do aparelho, o que modifica o valor final do projeto.

“O que o cliente consumia por R$ 700 passa a R$ 900, então a gente pega esse novo valor de consumo de energia elétrica (quilowatt-hora) e coloca dentro do projeto”.

Questionado sobre o preço médio de todo o projeto, Costa lembra que o preço do equipamento pode variar de acordo com a marca e a qualidade, mas que é necessário desembolsar em torno de R$ 9 a R$ 10 mil, que podem ser pagos em até 120 vezes dependendo de cada banco. Após finalizado o projeto ainda precisa passar por aprovação da concessionária de energia local, com avaliação de um engenheiro eletricista credenciado.

Financiamento

Na região norte, o Banco da Amazônia está entre os que oferecem financiamento para sistemas de energia solar, tanto para pessoas físicas em ambientes residenciais dentro e fora de área rural, quanto para pessoas jurídicas, em projetos de áreas maiores e empresariais. Em ambas as situações, o porta-voz da instituição, Luiz Lourenço, explica ser necessário como primeiro passo, possuir uma conta na instituição ou criar uma, para que então seja analisado o limite de crédito. No caso do serviço à pessoas jurídicas, existem critérios mais específicos, como um cadastro maior e o limite permitido de crédito em até R$ 20 milhões, sem a necessidade da carta consulta - documento que descreve ações e custos previstos na execução do projeto.

“Os projetos de até R$ 20 milhões de reais, podem rodar normalmente sem a necessidade de carta consulta prévia, a partir de R$ 20 milhões a empresa faz uma carta consulta simplificada para que o banco veja enquadramento, questões orçamentárias e condições”, explica Lourenço.

Quanto ao limite de financiamento, na modalidade de pessoa física é de 100% do valor do projeto, enquanto que para pessoas jurídicas, se analisa a possibilidade a partir do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) sobre o projeto apresentado pela empresa.

A taxação do valor acontece por meio de tarifas pré-fixadas e pós-fixadas, ambas atendem bem as realidades das duas modalidades. Segundo o porta-voz, "principalmente as grandes empresas preferem trabalhar com taxa pós-fixadas que é um valor fixo mais o IPCA. E, as pessoas físicas, pequenas empresas e outros, geralmente optam por taxas pré-fixadas, então o banco consegue trabalhar com ambas”, afirma. As taxas variam de acordo com o porte e o município de aplicação do recurso, os valores das tarifas são divulgados sempre no primeiro dia útil de cada mês.

Outras possibilidades

O empresário e CEO da Advance Engenharia e Consultoria, Redney Nascimento, que está há três anos trabalhando no ramo, explica que a forma de financiamento da energia é semelhante a de um imóvel ou veículo e que o cliente não precisa ter uma conta nas instituições credenciadas que financiam os projetos. Nesse formato, as empresas atuam como correspondentes bancários, sem a necessidade de um contato direto entre o cliente e a instituição financeira.

“Nossa empresa é credenciada em vários bancos. São mais de 50 instituições bancárias como o Banpará e o Santander. Mas temos também os bancos próprios para a energia solar como o Sol Agora e o Sol Fácil. O cliente não precisa ter conta em nenhum dos bancos credenciados. A gente faz o cadastro do cliente para ver se aprova e é da mesma forma como se estivesse fazendo um financiamento de um carro ou imóvel. Tem banco que pede comprovante de renda e outros não. E com relação ao tipo de financiamento também depende do banco. Tem a possibilidade de fazermos o projeto 100% financiado ou seja sem entrada ou com carência de até três meses para poder dar a entrada. Tudo vai depender do banco”, explicou o CEO da Advance Engenharia e Consultoria, Redney Nascimento.