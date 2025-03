Encontro Setorial reúne segmento de indústrias e marcas consolidadas de bebidas no Pará 

Um “Encontro Setorial”, um evento exclusivo para as maiores indústrias de bebidas do Pará será promovido, na noite desta quarta-feira (26.3), em Belém, pela plataforma Belém Negócios. De acordo com Rodrigo Soupe, fundador da plataforma, a intenção é discutir novos negócios, as inovações para as empresas, levantar as demandas e as perspectivas de crescimento.

"O evento, na prática, é um jantar de negócios exclusivo para membros associados e convidados, que atuam diretamente neste setor ou em outras áreas estratégicas. O foco é a ampliação de conexões,o fechamento de negócios e a discussão de desafios e oportunidades na região”, afirmou Rodrigo Soupe, que é publicitário de formação.

VEJA MAIS



Soupe, ainda, complementou: “é um evento para os maiores players do setor de bebidas, e já temos confirmada a presença do CEO da Cervejaria Caribeña, Ronaldo Maiorana Jr”. Também, vão participar líderes das marcas Indiazinha, Meu Garoto, Splash, Duelo, Cerpa e outras referências do setor.

Ambiente dinâmico com a participação dos players

Esta edição, que é a primeira voltada exclusivamente para o segmento das indústrias de bebidas, "vai ter o formato de Hot Seat, em que os participantes vão poder debater de igual para igual temas estratégicos previamente selecionados, criando um ambiente dinâmico e enriquecedor”, enfatizou Rodrigo Soupe.

Plataforma Belém Negócios realiza Encontro Setorial - Bebidas Rodrigo Soupe, fundador da plataforma Belém negócios em palestra em evento anterior, em Belém

A plataforma Belém Negócios, destacou Rodrigo Soupe, tem várias frentes de atuação. Ela é um site especializado em conteúdo para o setor produtivo, de forma abrangente, considerando diversificadas oportunidades econômicas, e fomenta o mercado, oportunizando networking para as empresas participantes, e também realiza eventos exclusivos, como os Encontros Setoriais.

Os Encontros Setoriais reúnem os fundadores e executivos das principais empresas, com o objetivo de apresentar inovações e novas parcerias, unir o mercado, discutir temas relevantes, conectar novos fornecedores e atrair profissionais e consultores. O Encontro Setorial de Bebidas foi precedido, por exemplo, pelo Encontro Setorial da Saúde.

Serviço

Encontro Setorial - Bebidas

Local: Restaurante Pobre Juan, na avenida Visconde de Souza Franco, nº 776, no bairro do Reduto, Belém

Data / Hora: 26 de março, às 20h.