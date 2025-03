OAB Pará lança cartilha para combater 'Golpe do Falso Advogado' no Pix

A Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará) lançou, nesta segunda-feira (24), a "Cartilha do Falso Advogado". O guia quer informar a classe advocatícia e a sociedade, em geral, sobre como evitar golpes por meio do Pix, já que é crescente o número de vítimas de fraudes com pagamentos instantâneos entre contas bancárias a qualquer hora do dia ou da noite.

Criado pelo Banco Central do Brasil (BC), o Pix é um modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneo, rápido e seguro, no entanto, grupos criminosos têm conseguido ludibriar brasileiros diariamente.

De acordo com a OAB Pará, há golpes em que "criminosos exploram a urgência e a falta de informação das vítimas, focando, especialmente, em clientes de escritórios de advocacia. Passando por advogados ou funcionários, eles solicitam pagamentos indevidos, usando justificativas fraudulentas, como a liberação de valores judiciais ou custos processuais inexistentes”, diz a Ordem.

"Os golpistas entram em contato, se passando por profissionais legítimos, e pedem informações financeiras ou transferências via Pix, enganando as vítimas com mentiras”, complementa a entidade representativa dos advogados.

A cartilha da OAB Pará tem 12 páginas divididas em cinco tópicos. O documento explica o que é o golpe, as formas mais comuns, e como os clientes podem se proteger. Há orientações para advogados e escritórios bem como o que a vítima pode fazer.

A cartilha também traz contatos importantes para denunciar o crime. Acesse a cartilha na íntegra aqui.