Encontro promove avanços na produção tecnológica da bioeconomia Amazônica

Na tarde da última terça-feira (8), um encontro entre projetos sociais de tecnologia garantiu parcerias para organizar e impulsionar a produção de conhecimentos na região Amazônica. O intuito do evento era trazer discussões para fomentar o desenvolvimento de tarefas de interesse comum entre instituições presentes. Os debates buscavam a execução de projetos, estudos e pesquisas, com foco nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios.

A ideia é colocar a Amazônia na liderança da inovação tecnológica e da bioeconomia. Os projetos envolvidos promovem união do progresso científico-tecnológico com a experiência dos povos da floresta. A intenção era partir do pensamento que a quarta revolução industrial está em curso, sendo importante juntar tecnologias digitais, biotecnologias e ciências dos materiais e fazer uma ampla utilização dessas tecnologias modernas, para beneficiamento social, econômico e ambiental da Amazônia e suas populações.

Entre os assuntos tratados estava o desenvolvimento sustentável da Amazônia como motor da economia regional às cadeias produtivas da biodiversidade da floresta. E, também, a sistematização de dados para definir o estado da arte da geração de conhecimentos e produtos da biodiversidade amazônica. A intenção era alinhar projetos entre a BioTec-Amazônia e o Projeto Amazônia 4.0.

Estavam presentes no encontro o professor José Seixas Lourenço, Diretor-Presidente da Organização Social BioTec-Amazônia e o cientista Carlos Nobre, PhD em Meteorologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que dedicou sua carreira científica à Amazônia. Também participaram da reunião Luiz Ricardo Marinello, consultor de propriedade intelectual da BioTec-Amazônia e Ismael Nobre, doutor em Dimensões Humanas dos Recursos Naturais pela Colorado State University (CSU).