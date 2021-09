Empresários de ônibus de Belém querem aumento da passagem para R$ 4,87

O usuário de ônibus de Belém, que paga atualmente R$ 3,60 pela passagem inteira, pode passar a ter que dispor de quase R$ 5 para transitar nos coletivos. Isso se for acatada a proposta enviada na tarde desta terça-feira (21) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) à Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Com o reajuste, a população terá que pagar R$ 1,27 a mais do que é pago agora.

“O último reajuste do valor das passagens de ônibus foi realizado em 2019. Este atraso configura a capital paraense como a que tem a segunda menor tarifa dentre todas as cidades do Brasil. Mesmo sem reajuste, nenhum subsídio do governo e as empresas operando para apenas 75% dos passageiros registrados antes da pandemia, o preço do diesel aumentou 33,73%. Além disso, o salário dos rodoviários subiu 8,76% neste período. Sem reajuste da tarifa e considerável aumento em todos os preços, as empresas amargam grandes prejuízos, inclusive com paralisações de empresas e saídas do sistema”, argumenta a Setransbel no comunicado.

O sindicato alega também que o preço da passagem é calculado em função dos diversos custos envolvidos e quantidade de passageiros pagantes. “Hoje, 25% dos usuários são de gratuidades, em uma realidade onde quase 50% da receita é para pagar os funcionários e 30% para ser investido em combustível e manutenções necessárias”, prossegue.

“Assim, levando todos esses gastos em consideração, o Setransbel reforça que o custo do sistema é pago completamente com os valores recolhidos na tarifa, que, em novo cálculo, ficou em R$4,8742”, conclui o sindicato.

A Redação Integrada aguarda o posicionamento da Prefeitura de Belém. Para que haja reajuste, o novo valor deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte de Belém, que é formado também por órgão como Sindicato dos Rodoviários e Dieese.