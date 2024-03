Empresária de Igarapé-Açu (PA) é destaque em evento realizado em Brasília

A empresária paraense Luciana Athayde, do município de Igarapé-Açu, região nordeste do estado, teve sua história em destaque no Encontro Anual do Projeto Sebrae Delas, criado para fomentar o empreendedorismo feminino, ocorrido nesta quarta-feira (20), em Brasília. Luciana foi convidada para uma roda de conversa durante o evento, que marcou o pré-lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN).

A empresária foi escolhida por ter vencido o PSMN em nível nacional, na edição 2023, na categoria Produtora Rural. “Esse é mais um resultado positivo de eu ter participado da premiação, que tem aberto muitas portas para o meu negócio”, explica.

A Tolú Orgânicos foi criada em 2009. A empresa da engenheira agrônoma comercializa cestas de alimentos regenerativos e toda a produção utiliza resíduos orgânicos gerados no comércio local. O negócio também inclui a produção e comercialização de chocolate orgânico, que não contém glúten e leite e que respeita toda a cadeia produtiva, da planta à fabricação da barra que vai ao mercado. A principal matéria-prima, o cacau, é produzida em sistema agroflorestal, de forma sustentável.

Atualmente, o principal mercado consumidor da empresa é o nacional. “Nós estamos inseridos no circuito de feiras, promovido pelo Chocolat Festival, que leva os produtos a consumidores do Brasil e da Europa”, explica Luciana.

“Há dois aspectos muito importantes na participação da Luciana no evento: dar visibilidade a negócios criados e desenvolvidos na região amazônica e, principalmente, a mulheres que empreendem no campo, que enfrentam dificuldades mais desafiadoras, que envolvem, entre outras questões, as de logísticas, climáticas e acesso à internet”, destaca a gestora estadual do Projeto Sebrae Delas e do PSMN, Isabelle Eleres.

Luciana dividiu o palco com outras duas mulheres empreendedoras que se destacam em seus segmentos: Duda Frankling, neurocientista e cofundadora da Orby, uma empresa do ramo de tecnologia; e a empreendedora social Andrea Schwarz, da Igual Inclusão e Diversidade. O momento foi conduzido pela diretora de administração e finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho.

Apoio às empreendedoras

Durante o evento, houve a formalização de parcerias com o governo federal para o desenvolvimento de ações voltadas para mulheres, por meio do Ministério das Mulheres, e renovação com a Maurício de Sousa Produções, para a edição de cartilhas da Turma da Mônica debatendo temas voltados para o empreendedorismo, com foco em inclusão e diversidade.