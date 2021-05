Empresa seleciona trabalhadores para atuar no porto de Barcarena

Uma empresa de logística, que atua na operação portuária de contêineres no Brasil, está selecionando trabalhadores no Pará. O cargo é de Auxiliar de Serviços Portuários. O profissional selecionado vai atuar no terminal de contêineres Tecon Vila do Conde, no Porto de Barcarena (PA).

É necessário ter ensino médio completo e experiência na área operacional; atenção concentrada; comprometimento; organização; agilidade; trabalho em equipe. O interessado pode se inscrever até dia 1º de junho pelo site do grupo Santos Brasil.