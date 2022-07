Empresa sediada em Benevides abre quase 200 vagas para o Programa Aprendiz

O grupo Natura & Co anuncia a abertura de processo seletivo por meio digital para contratação de jovens aprendizes. Com foco na promoção da diversidade, o grupo pretende destinar mais de 50% das vagas a pessoas autodecladas negras que residam em comunidades do entorno onde estão instaladas as unidades da empresa, nas cidades de São Paulo, Cajamar, Benevides e Itupeva.

São aproximadamente 170 vagas ofertadas, segundo a empresa, a candidatos com diferentes perfis e que poderão atuar em áreas operacionais, auxiliando o time de produção, trabalhar em centros de distribuição, fábricas ou atuar em áreas corporativas, como os setores de finanças, comercial e de recursos humanos.

Entre os pré-requisitos, o candidato deve ter entre 17 e 22 anos e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e/ou técnico. Durante o processo, os participantes encontrarão um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, por meio de suas habilidades e competências.

As inscrições começaram no dia 4 e encerram no dia 29 de julho. Para participar do Programa Aprendiz Natura & Co, basta se cadastrar neste link pelo computador ou celular.