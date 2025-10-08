Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Emprego em Belém: restaurante abre vagas de garçom, cozinheiro e auxiliar; veja como se candidatar

Unidade será inaugurada no shopping Pátio Belém no dia 20 de outubro; oportunidades são para diversas funções na área gastronômica

O Liberal
fonte

Restaurante Engenho Belém (Divulgação)

Um novo restaurante está com 15 vagas de emprego abertas em Belém. As oportunidades são para diversas funções nos setores de atendimento ao cliente, bar e cozinha, com início das atividades previsto ainda neste mês de outubro.

A unidade Engenho Belém será inaugurada no próximo dia 20 de outubro no shopping Pátio Belém, um dos centros comerciais mais movimentados da capital paraense. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail adm.pbe@engenhocorp.com.

Funções disponíveis envolvem atendimento e produção culinária

As vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar de bar, barman, cozinheiro, auxiliar de cozinha, garçom, cumim e subgerente. A iniciativa deve gerar cerca de 40 empregos diretos na capital paraense, considerando as contratações já realizadas anteriormente.

Segundo os organizadores da nova operação, a chegada ao shopping marca um novo ciclo de expansão e aposta no aquecimento do setor gastronômico em Belém.

Envio de currículos está aberto

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo com informações atualizadas para o e-mail informado. A seleção será realizada antes da inauguração, com foco em perfis comprometidos, proativos e dispostos a crescer junto com a equipe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

