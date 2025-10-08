Emprego em Belém: restaurante abre vagas de garçom, cozinheiro e auxiliar; veja como se candidatar

Um novo restaurante está com 15 vagas de emprego abertas em Belém. As oportunidades são para diversas funções nos setores de atendimento ao cliente, bar e cozinha, com início das atividades previsto ainda neste mês de outubro.

A unidade Engenho Belém será inaugurada no próximo dia 20 de outubro no shopping Pátio Belém, um dos centros comerciais mais movimentados da capital paraense. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail adm.pbe@engenhocorp.com.

Funções disponíveis envolvem atendimento e produção culinária

As vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar de bar, barman, cozinheiro, auxiliar de cozinha, garçom, cumim e subgerente. A iniciativa deve gerar cerca de 40 empregos diretos na capital paraense, considerando as contratações já realizadas anteriormente.

Segundo os organizadores da nova operação, a chegada ao shopping marca um novo ciclo de expansão e aposta no aquecimento do setor gastronômico em Belém.

Envio de currículos está aberto

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo com informações atualizadas para o e-mail informado. A seleção será realizada antes da inauguração, com foco em perfis comprometidos, proativos e dispostos a crescer junto com a equipe.