Emprego cresce pelo 2º mês consecutivo no Pará, veja em quais setores

A economia paraense criou 7.079 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro de 2024, ou seja, quase sete mil vezes mais do que a geração de vagas em relação a janeiro, quando foram criados somente 152 empregos formais.

A Região Norte apresentou saldo positivo na geração de emprego, em fevereiro deste ano. Foram 103.859 admissões e 86.797 demissões, um saldo positivo foi de 1.762 postos de trabalho assegurados.

Os números foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta-feira (27) e apontam o Pará com 41.307 admissões e 34.228 demissões, um saldo positivo de 7.079 postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Pará é líder absoluto na criação de empregos no Norte

No Norte, o Pará é o campeão absoluto em geração de postos de trabalhos formais, pelo segundo mês consecutivo, o resultado foi impulsionado pelos setores de serviços e pelo comércio. O estado liderou o saldo positivo de empregos com 7.079 postos de trabalho criados em fevereiro deste ano.

Em seguida, aparece Rondônia com 15.857 admissões e 13.320 demissões (saldo positivo de 2.537 novos postos formais); o Acre apresentou 4.798 admissões e 3.945 demissões, saldo positivo de 853 trabalhadores no mercado.

Já o Amazonas registrou 21.421 admitidos e 18.038 demitidos, saldo positivo de 3.383 novos trabalhadores no mercado em fevereiro deste ano. Roraima registrou 4.307 admitidos e 3.522 demitidos, saldo positivo de 785 novos trabalhadores; Amapá registrou 3.811 admitidos e 3.659 demitidos, saldo positivo de 152 novos trabalhadores, e o Tocantins registrou 12.358 admitidos e 10.085 demitidos, saldo positivo de 2.273 novos trabalhadores no mercado.

Serviços e Comércio criaram maiores oportunidades no Pará

Entre os segmentos econômicos de maior força no Pará, em fevereiro de 2024, os destaques são do setor de serviços com 15.517 admissões e 12.304 demissões, o que resulta no saldo positivo de novos 3.213 trabalhadores; seguido do comércio com 10.656 admitidos e 9.166 demitidos, e o saldo positivo de novos 1.490 trabalhadores mantidos em fevereiro.

Em terceiro lugar está o setor da construção com 7.264 admitidos e 5.486 demitidos (saldo positivo de novos 1.778 trabalhadores. O setor da indústria aparece em 4° lugar com 5.076 admitidos e 4.318 demitidos, e saldo positivo de novos 758 trabalhadores.

Já o setor agropecuário apresentou o declínio na geração de empregos em fevereiro deste ano. Foram 2.794 admissões e 2.954 demissões, o que gerou saldo negativo de menos 160 trabalhadores no setor agropecuário estadual.

Brasil registra crescimento de empregos

Em todo o país, segundo o Caged, foram criados 306.111 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro de 2024, quase o dobro da geração de vagas no comparativo com janeiro, quando foram criados 168.503 empregos, após ajuste nos dados. No mesmo mês de 2023 foram criadas 252.487 vagas. Pelo segundo mês consecutivo, o resultado foi impulsionado pelos setores de serviços e pela indústria.