Saldo de empregos no Pará é positivo no acumulado de 2023, apesar de recuo em dezembro, aponta Caged

Os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (30), mostram recuo no saldo de empregos no Pará em dezembro de 2023, mas, no acumulado do ano de 2023 (Jan-Dez), no comparativo entre admitidos e desligados, o resultado foi de crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas no ano passado em todo o Estado, um total 448.442 admissões, contra 403.571 desligamentos, gerando um saldo positivo de 44.851 postos de trabalhos formais, este resultado é cerca de 38,0% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior (Jan-Dez/2022) quando foi registrado no Estado um saldo positivo de 32.466 postos de trabalhos

O novo estudo foi produzido pelo Dieese/PA, com base nos dados do Caged, que integra o Ministério do Trabalho. O levantamento aponta um saldo negativo de empregos formais no Estado do Pará no último mês de 2023. A análise comparativa entre admitidos e desligados destaca as perdas nos setores de Serviços, Construção e Agropecuária.

No mês de dezembro de 2023, o Pará registrou 26.470 admissões contra 37.230 desligamentos, resultando em um saldo negativo de 10.760 postos de trabalho formais. Apesar da queda, o estudo ressalta que esse resultado negativo é menor em comparação com o mesmo período de 2022, quando a perda foi de 16.997 postos de trabalho.

O balanço anual da geração de empregos formais no Pará revela um saldo positivo de quase 45 mil postos de trabalho ao longo de 2023. Mesmo com as perdas registradas em dezembro, o Estado se destaca, ocupando a 11ª posição entre as Unidades da Federação com os maiores saldos positivos de empregos formais.

O estudo, parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, resulta de uma parceria entre o Dieese e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).