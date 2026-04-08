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Economia

Empreendedores do Pará podem se inscrever no Prêmio Academia Assaí com mais de R$ 1 milhão em premia

Iniciativa oferece capacitação gratuita e apoio financeiro para negócios do setor de alimentação

O Liberal
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Academia Assaí (Divulgação)

Empreendedores do Pará já podem se inscrever na 9ª edição do Prêmio Academia Assaí, iniciativa do Instituto Assaí voltada ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores do setor de alimentação em todo o Brasil. As inscrições gratuitas seguem abertas de 7 de abril a 10 de maio, por meio do site oficial da premiação. Ao longo das oito edições anteriores, o programa já beneficiou cerca de 9.500 empreendedores e distribuiu mais de R$ 6,5 milhões em premiações, além de oferecer capacitação voltada à gestão de negócios.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em estados onde o Assaí possui lojas e atuar no setor de alimentação, além de ter negócios com faturamento de até R$ 360 mil por ano. A inscrição é realizada online e inclui acesso ao curso de Educação Financeira para Empreendedores, da plataforma Academia Assaí. Os interessados devem se inscrever pelo link:  www.premioacademiaassai.com.br 

Neste ano, o programa terá como tema central Finanças. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1 milhão em premiações, como dinheiro no cartão pré-pago, crédito no aplicativo Meu Assaí, smartphones, consultoria individual e muito mais, contemplando milhares de empreendedores ao longo das etapas da iniciativa. 

“As capacitações são uma parte essencial do Prêmio Academia Assaí. Ao trazer a temática finanças como tema central desta edição, buscamos apoiar os empreendedores para que seus negócios possam ser lucrativos e crescer de forma saudável”, afirma Fabio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí.
 
Etapas do Prêmio

O processo de seleção será estruturado em quatro etapas, que combinam capacitação e incentivos financeiros ao longo da jornada dos participantes, podendo chegar a R$ 30 mil individualmente.

Na primeira fase, todos os inscritos terão acesso a uma semana de curso online em finanças, com conteúdos voltados à gestão e organização financeira dos negócios.

Na segunda etapa, 2.250 empreendedores serão selecionados para um curso complementar avançado e receberão R$ 400 em crédito no aplicativo Meu Assaí, incentivo voltado ao apoio na compra de produtos e abastecimento do negócio.

Na etapa seguinte, 20 participantes serão reconhecidos como vencedores regionais e participarão de uma semana de imersão presencial com atividades de capacitação e troca de experiências. Cada empreendedor receberá mais R$ 4 mil em dinheiro, R$ 600 em crédito no aplicativo Meu Assaí, um smartphone e três horas de consultoria individual em gestão, além de participar de um evento especial realizado em loja.

Na fase final, quatro empreendedores serão reconhecidos como vencedores nacionais, após votação online e também com participação de uma banca presencial de jurados. Cada um receberá mais R$ 15 mil em premiação, além de concorrerem a R$ 10 mil como destaque nacional e acesso a uma consultoria individual voltada ao desenvolvimento do negócio.

A edição de 2026 mantém o modelo de seleção com distribuição regional dos participantes, buscando contemplar empreendedores de diferentes regiões do país. Os 2.250 premiados são definidos a partir de uma divisão proporcional entre as regiões brasileiras, considerando indicadores como níveis de informalidade no setor de alimentação, densidade populacional e presença de lojas do Assaí em cada território.

Os estados considerados prioritários nesta edição são Pará (PA), Alagoas (AL), Maranhão (MA), Piauí (PI), Sergipe (SE), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR). Empreendedores de todos os estados com lojas do Assaí continuam aptos a participar normalmente da seleção. A distribuição regional dos premiados prevê 900 participantes no Sudeste, 750 no Nordeste, 300 no Norte, 200 no Centro-Oeste e 100 no Sul.
 
SERVIÇO

Prêmio Academia Assaí 2026 - Inscrições Gratuitas
Período de inscrições: 07 de abril a 10 de maio
Site oficial: www.premioacademiaassai.com.br
Critérios: Ter mais de 18 anos, atuar no setor alimentício (formal ou informal) e faturar até R$ 360 mil/ano.

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