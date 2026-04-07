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Economia

TCM suspende compra de R$ 19 milhões em uniformes escolares da Semec de Belém por irregularidades

Tribunal aponta falta de documentos, inconsistências e risco de dano ao erário em contratação feita por adesão a ata de outro estado

Gabi Gutierrez
fonte

Vagas estão abertas a matrículas até quarta (Agência Belém)

A compra de uniformes escolares no valor de R$ 19 milhões, realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), foi suspensa pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA). A decisão cautelar proíbe qualquer pagamento devido a irregularidades identificadas no processo.

O TCM-PA informou que a suspensão ocorreu pela ausência de documentos essenciais. Faltaram o Documento de Formalização da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e a análise de riscos.

Além disso, as informações não foram divulgadas no Portal da Transparência da Prefeitura de Belém nem no Mural de Licitações. Esta falta de publicidade compromete a lisura do processo de contratação.

Irregularidades detalhadas na aquisição

A contratação foi feita por adesão a uma ata de registro de preços de Santa Catarina. O tribunal, porém, não encontrou comprovação de que essa modalidade seria mais vantajosa que uma licitação própria para Belém.

A área técnica do TCM-PA identificou inconsistências graves. Houve divergências nos quantitativos dos itens, ausência de justificativa para ampliar o kit escolar em relação a 2024 e falta de autorização do órgão responsável pela ata utilizada.

Dados inconsistentes sobre o número de alunos atendidos e a inclusão de itens não previstos inicialmente também foram apontados. Para o TCM-PA, a carência de fundamentação técnica afeta a legalidade, eficiência e economicidade.

Empenhos de R$ 14 milhões agravaram a situação

O caso ficou mais grave com a identificação de empenhos acima de R$ 14 milhões. Estes foram realizados no final de 2025, mesmo sem as falhas apontadas terem sido corrigidas.

Conforme o TCM-PA, essa medida representou um risco de dano ao erário. A atuação preventiva do órgão visa evitar prejuízos aos cofres públicos da cidade.

Semec tem prazo para apresentar defesa

A Secretaria Municipal de Educação de Belém tem agora um prazo de 30 dias. A pasta deve apresentar defesa e toda a documentação do processo.

Caso as irregularidades não sejam sanadas, a suspensão pode se tornar definitiva. O TCM-PA pode anular a contratação e aplicar sanções aos responsáveis. Entre as penalidades possíveis, estão multas e impactos nas prestações de contas da gestão.

Fornecimento de uniformes escolares fica indefinido

Com a suspensão, o fornecimento de uniformes escolares para mais de 58 mil alunos da rede municipal está indefinido.

A continuidade da aquisição depende da regularização do processo ou de uma nova estratégia da gestão municipal.

A Secretaria Municipal de Educação foi questionada sobre o caso. No entanto, até a publicação desta matéria, a reportagem do Grupo Liberal não obteve resposta.

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