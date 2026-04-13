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Economia

Boulos diz que Lula fez 'exemplo de casa', ao reduzir jornada de trabalhadores terceirizados

Nesta segunda-feira, Lula assinou um decreto que reduziu a jornada de trabalho de mais 40 mil servidores terceirizados da gestão pública

Estadão Conteúdo
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Guilherme Boulos e Lula (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez um "exemplo de casa" ao reduzir a jornada de trabalho de 40 mil trabalhadores terceirizados. A declaração ocorreu durante a cerimônia de assinatura da medida, no Palácio do Planalto.

"O que o presidente Lula está mostrando hoje é que o exemplo começa em casa. A gente defende que todos os trabalhadores brasileiros trabalhem 40 horas semanais no máximo, que tenham, pelo menos, dois dias de descanso na semana", afirmou Boulos.

Nesta segunda-feira, Lula assinou um decreto que reduziu a jornada de trabalho de mais 40 mil servidores terceirizados da gestão pública. Esses trabalhadores passarão a ter jornadas semanais de 40 horas em vez das atuais 44 horas, em modelo semelhante ao que o governo federal quer implementar com o fim da jornada de trabalho 6x1.

Esse regime de 40 horas semanais será aplicado a todos os terceirizados, exceto os que atuam em regime de escala (12h x 36h ou 24h x 72h, por exemplo). Cerca de 19 mil trabalhadores terceirizados já haviam sido beneficiados com essa redução de jornada em 2024 e em 2025, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência.

A medida assinada por Lula trata da redução das horas semanais, mas não da quantidade de dias de descanso. Essa redução, porém, está no centro do debate das propostas de redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1 e o estabelecimento de uma jornada 5x2.

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