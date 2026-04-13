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Economia

Brasil realiza primeira exportação de minério de terras raras para o mercado internacional

Primeiro embarque de monazita marca avanço do país no mercado global e na cadeia de tecnologias estratégicas

O Liberal

O Brasil voltou a exportar minério de terras raras por meio da iniciativa privada após um intervalo de sete anos. O primeiro embarque de monazita foi enviado ao Canadá pela brasileira ADL Mineração, marcando a retomada desse tipo de operação fora do âmbito estatal.

O último registro de exportação havia ocorrido em 2019, realizado pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB), vinculadas ao governo federal. O novo movimento é considerado um marco por sinalizar o início de uma nova fase para o setor mineral estratégico no país.

A monazita, principal minério exportado, tem ganhado relevância global por sua aplicação em cadeias produtivas ligadas à transição energética, à indústria de alta tecnologia e ao setor de defesa.

Uso da monazita impulsiona demanda global

O minério de terras raras é utilizado na fabricação de diversos produtos de alto valor agregado, entre eles:

  • Ímãs permanentes de alta potência;
  • Telas eletrônicas;
  • Carros elétricos;
  • Motores de turbinas eólicas;
  • Equipamentos ligados à energia nuclear.

Esse cenário tem ampliado o interesse internacional por fornecedores capazes de atender à crescente demanda por minerais estratégicos.

Expectativa de expansão nas exportações

A projeção da empresa responsável pelo embarque é exportar entre 500 e 1.000 toneladas de monazita até o fim de 2026, com destino a mercados como Canadá, Estados Unidos e China.

Para os próximos dois anos, a expectativa é alcançar cerca de 3 mil toneladas exportadas, ampliando a presença brasileira no mercado global de terras raras.

Segundo a CEO Adelina Lee, a retomada da exportação privada representa um avanço para o setor mineral nacional e reforça o potencial do Brasil na cadeia global de suprimentos. Ela destaca que, embora tenha ocorrido uma exportação em 2019 pela INB, esta é a primeira vez em décadas que uma empresa privada realiza esse tipo de operação.

Avanços regulatórios e ambiente de negócios

De acordo com a executiva, a evolução do ambiente regulatório nos últimos anos foi determinante para viabilizar a operação. O setor passou a contar com maior maturidade, permitindo que empresas privadas atendam às exigências técnicas, ambientais e de segurança.

Esse avanço tem possibilitado a entrada de novos agentes no mercado, contribuindo para a diversificação da produção e para o fortalecimento da cadeia mineral brasileira.

Atuação da empresa no setor mineral

A mineradora responsável pelo embarque atua no segmento de minerais estratégicos, com foco na produção e comercialização de:

  • Monazita;
  • Ilmenita;
  • Zirconita;
  • Rutilo.

A empresa também mantém parceria com as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), com atuação conjunta em temas técnicos e estratégicos voltados ao desenvolvimento de projetos no setor.

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