Em Santarém, pescadores comemoram o fim do período do defeso de oito espécies

Em Santarém, retornou nesta terça-feira a comercialização de oito espécies de peixes, que estavam protegidas pelo período do defeso. Agora esses peixes já podem voltar a ser servidos nos pratos dos santarenos, os mais procurados pelo consumidor são Aracu, Pacu, Mapará e Pirapitinga. O período do defeso das oitos espécies inicou no dia 15 de novembro de 2021.

A notícia do encerramento da proibição de pesca veio em boa hora, pois com o início da quaresma, período em que os católicos se preparam para a Páscoa durante 40 dias, ter várias opções de peixes é importante para os religiosos; isso porque tradicionalmente optam pelo consumo de carne branca.

O vendedor de peixe, Paulo Gregório, comemorou o fim do defeso. “As pessoas estavam reclamando da falta de alguns pecados, mas graças a Deus esse período já acabou, agora só ano que vem", comemorou.

As espécies Aracu, Branquinha, Curimatã, Fura-calça, Jatuarana, Mapará, Pacu e Pirapitinga, já podem voltar a marcar presença nas feiras e mercados de Santarém.

Período do defeso

O período do defeso é o intervalo em que as atividades de caça, coleta e pescas esportivas e comerciais ficam proibidas ou controladas para que as espécies se reproduzam em volume satisfatório.

Outras duas especiais permanecem até o dia 31 de março com proibição de pesca - o Acari e o Tambaqui.