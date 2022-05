Governo do Estado investe em ações de beneficiamento da produção do abacaxi no Pará

O Governo do Pará realiza ações de beneficiamento da produção de abacaxi, com destaque para o cultivo do produto no município de Floresta do Araguaia, localizado na Região de Integração do Araguaia. que é responsável por 74% do fruto plantado em solo paraense. Em âmbito nacional, o Pará é responsável por 20% da produção, ficando em quinto lugar no ranking brasileiro.

Para a difusão da cultura do abacaxi, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pa) atua no município com a emissão da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf (DAP), que identifica os agricultores familiares e possibilita a solicitação de crédito rural junto ao banco conveniado para o investimento na produção. A Emater registra no município a emissão, em média, de 90 DAP por ano.

O técnico Richard Castro, que trabalha no escritório local da Emater em Floresta do Araguaia, afirma que ao longo de de 10 anos atuando na área, já atendeu mais de 1.000 agricultores familiares pela Empresa. “A liberação de crédito ajuda no financiamento do plantio, que é muito caro. A mão-de-obra do cultivo, assim como a compra de insumos, adubos, têm um custo muito elevado. Para plantar abacaxi, em média, um hectare custa cerca de 18 mil reais. Se os produtores não tiverem ajuda de um financiamento, fica muito difícil. O nosso papel é fundamental para fortalecer esse trabalho. Anualmente, em média, cerca de 5 milhões de reais são liberados, beneficiando cerca de 70 produtores locais”,informa.

Qualificação

O programa de qualificação "Qualifica Pará", do Governo do Pará, entregou no dia 20 deste mês, 20 certificados ao alunos que passaram pelo curso de capacitação, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Os concluintes do curso de manipulação e beneficiamento de frutas participaram da certificação durante o 27º Festival do Abacaxi de Floresta do Araguaia.

Em 2022, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) repassou, via convênio com a prefeitura de Floresta do Araguaia, o valor de R$ 595.100,00 para a tradicional festividade do município.

Luzia da Silva Borba foi uma das participantes do curso e se considera qualificada para o mercado de trabalho. “Foi bom porque usamos a fruta local, fizemos licor, geleia, tudo que tem do abacaxi a gente tentou fazer”, lembra.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em 2022, foram repassados via convênio com a prefeitura de Floresta do Araguaia, o valor de R$ 595.100,00 para a tradicional festividade do município.

A cooperativa recebeu também, segundo o coordenador, financiamento do Crédito do Produtor via Sedeme/Banpará no valor de 635 mil, além da expansão da rede trifásica de energia: 12 km de rede, implantada pelo Governo do Estado, com 550 mil de investimento para atender a agroindústria.