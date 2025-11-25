Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

Valéria Nascimento
fonte

As tacacazeiras Mariana da Silva (de vermelho) e Regiane Pereira em ação na calçada da avenida Nazaré, em Belém, nesta noite de terça-feira (25) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu, nesta terça-feira (25), o ofício das tacacazeiras da Região Norte como Patrimônio Cultural do Brasil. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

Em Belém, na noite desta terça-feira, tacacazeiras comemoraram a conquista que valoriza a profissão tradicional. "A gente recebe (o título nacional) com alegria, porque a gente é tacacazeira há tantos anos e ser reconhecida assim nacionalmente, para nós, é a maior alegria, um título bem-vindo”, disse Mariana da Silva, 50 anos.

Há 15 anos, Mariana da Silva prepara o tradicional tacacá, o prato típico da culinária amazônica é feito com tucupi e goma (derivados da mandioca), camarão secojambu e temperos regionais. Uma das principais iguarias da gastronomia do Norte do Brasil.

O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural é um colegiado composto por técnicos e representantes da sociedade civil responsável por deliberar sobre o reconhecimento de bens culturais materiais e imateriais. O ofício, com o parecer técnico, foi inscrito no Livro dos Saberes, destacando a relevância das mulheres amazônicas na preservação de saberes ancestrais ligados à culinária regional.

image Pesquisa da Ufopa aponta que quase 70% das pessoas que trabalham com tacacá são mulheres, que aprenderam o ofício com suas mães, avós ou sogras (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A comerciante Mariana trabalha na Avenida Nazaré, no quarteirão da Basílica Santuário, em Belém, em um ponto que há 50 anos funciona no mesmo lugar, com a venda de tacacá e outras comidas típicas, com clientela fiel. Ela e Regiane Pereira, de 48 anos, se revezam no atendimento ao público, diariamente, das 10h às 22h.

A medida do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de reconhecimento do ofício das tacacazeiras da Região Norte como Patrimônio Cultural do Brasil, motivou as trabalhadoras.

“Me orgulho dessa profissão, me orgulho de estar nas calçadas de Belém. Hoje fomos agraciadas com esse título. As meninas buscaram esse reconhecimento desde o ano passado e, graças a Deus, conseguimos”, afirmou Regiane.

image Iphan reconhece o tacacá como um conjunto de práticas agrícolas, saberes tradicionais, técnicas culinárias, modos de comercialização, formas de sociabilidade e sentidos simbólicos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Para Mariana, “o tacacá não tem segredo. Basta saber preparar o tucupi. Eu, particularmente, gosto mais do salgado, o doce não me agrada, mas tem quem goste”, comentou.

“Antes eu tinha vergonha de trabalhar na rua, hoje me orgulho. Tenho uma filha de 27 anos e um filho de 30. Ajudo minha filha e trabalho com alegria com tacacá”, disse.

Atualmente, o tacacá custa em média R$ 25 no bairro de Nazaré. Regiane contou que, embora hoje a barraca venda cerca de 50 cuias por dia, esse número já foi maior.

“Antigamente, vendíamos 100 cuias. Hoje, com a concorrência do fast food, caiu bastante. O domingo à tarde é o nosso melhor dia, as famílias ainda vêm tomar tacacá. É uma tradição nossa”, explicou.

Reconhecimento oficial do Iphan

O parecer técnico do Iphan, assinado pela conselheira Izabela Tamaso, reforça que o ofício de tacacazeira vai além da receita do prato. Ele engloba práticas agrícolas, saberes tradicionais, técnicas culinárias, modos de comercialização e formas de sociabilidade, além dos valores simbólicos associados à prática.

“É o reconhecimento dos saberes e tradições da Região Norte. A região deve ser valorizada. Ela fala sobre o que é o Brasil”, afirmou o presidente do Iphan, Leandro Grass.

image As irmãs gêmeas Ismara e Isamara Antunes, o filho de Isamara, Martin, de 2 anos, e o amigo da família, o assessor de investimentos, Igor Carvalho (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Na noite de terça-feira (25), um grupo familiar parou para tomar tacacá na barraca de Mariana e Regiane. As irmãs gêmeas Ismara e Isamara Antunes, o pequeno Martin, filho de Isamara, e o amigo da família, Igor Carvalho, que trabalha como assessor de investimentos.

“É maravilhoso. Um reconhecimento válido da nossa cultura, da profissão das meninas. Espero que elas se sintam valorizadas com isso”, afirmou Ismara, que atua como assistente de direção no cinema.

“Coisa de paraense. A gente sabe onde elas estão há muitos anos. Existem pontos clássicos, como em frente ao Colégio Nazaré. Já virou ponto turístico. Antes era só um ponto local, agora é um ponto turístico de Belém”, acrescentou Igor.

Um processo iniciado há mais de uma década

O pedido de registro como Patrimônio Cultural do Brasil teve início em 2010, feito pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), como parte de um estudo sobre os saberes relacionados à mandioca no Pará. Em 2024, o processo ganhou novo impulso com uma pesquisa da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que ouviu mais de 100 tacacazeiras em sete estados da Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Segundo o levantamento, cerca de 70% das pessoas que trabalham com tacacá são mulheres, muitas delas de meia-idade ou mais velhas, que herdaram o ofício de mães, avós ou sogras, e hoje transmitem esse conhecimento para as novas gerações. As tacacazeiras ocupam praças, feiras, esquinas e mercados em diversas cidades da Amazônia, transformando o preparo e a venda do tacacá em um meio de vida e em um símbolo da culinária amazônica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

tacacazeiras patrimõnio cutural do brasil
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

COMPRAS

Lojas de Belém antecipam Black Friday e oferecem descontos de até 70%

Expectativa é de aumento nas vendas, impulsionado pela busca por presentes e roupas para as festas de fim de ano

26.11.25 6h30

Tacacá, patrimônio do Brasil

Em Belém, tacacazeiras se orgulham do título de Patrimônio Cultural do Brasil

Reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) valoriza o ofício tradicional no Norte

25.11.25 21h42

indenização

Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso

25.11.25 18h30

renda média

Com emprego e transferência de renda, rendimento sobe 70% e pobreza cai ao piso em 30 anos

Os avanços foram turbinados pelo aquecimento do mercado de trabalho e pela expansão e maior eficácia de programas de transferência de renda.

25.11.25 15h39

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Belém integra primeira fase do 'Gás do Povo' com gás gratuito a famílias

Programa estreia em 10 capitais e deve beneficiar 15 milhões de lares até 2026

19.11.25 19h43

gás

Famílias de Belém cadastradas em programa social podem fazer recarga gratuita de gás de cozinha

A retirada da recarga gratuita passa a ser feita diretamente nas revendas credenciadas

24.11.25 17h34

CONCURSOS DO NORTE

Com salários de até R$ 37 mil, concursos públicos no Norte devem oferecer mais de 10 mil vagas

Oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e há destaque para os concursos no Pará, que somam centenas de vagas em diversos órgãos estaduais e municipais.

24.11.25 7h15

Chance imperdível

Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 0,25 em Belém; saiba como participar

Prefeitura abre inscrições para participação presencial e virtual no leilão público de 600 veículos, entre carros e motos, retidos no pátio da Segbel

12.11.25 17h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda