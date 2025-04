Em Belém, regra é estudar no 'pré-edital' dos concursos públicos, dizem professores 

Engana-se quem pensa que cursos preparatórios para concursos públicos só abrem turmas para candidatos quando saem os editais. Ao contrário, quanto maior a antecipação dos estudos, melhores são as chances de aprovação. Essa é uma premissa de profissionais experientes do ramo, explica Waldomário Melo, coordenador de um curso preparatório na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém.

“A regra é estudar no pré-edital, ou seja, antes da publicação do edital. E, aí, o aluno interage com o conteúdo do último edital. Com a publicação do novo edital, o candidato faz só a atualização, a adaptação ao novo edital, se houver alguma diferença no conteúdo programático. Mas, via de regra, é sempre estudar com antecedência”, disse Waldomário Melo.

O professor Waldomário Melo pondera que para êxitos em concursos, sair na frente nos estudos é providencial, “porque quando publicado o edital, o aluno tem em média 60 dias para a prova, e o conteúdo é extenso”.

"Aliás, hoje, o conteúdo programático de qualquer concurso público é extenso. Há as disciplinas que são base de todos os editais: língua portuguesa, noções de informática, matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional. Mas, para cada concurso público, para cada edital, tem aquelas disciplinas inerentes ao certame. E a dica é, não esperar o lançamento do edital”.

Aos 26 anos, Luan Carlos Mendes Rabelo, tenta o segundo concurso público. “Fiz para os bombeiros, não passei, mas não baixei a cabeça, continuei. Estou estudando para a Guarda Municipal, se Deus quiser, eu passo nessa prova e vou seguir em frente."

"Cada concurso tem conteúdo específico, estou estudando história da Amazônia, estou gostando e também estudo a área do direito penal, entre outros conteúdos”, comentou o jovem.

Sobre o porquê de ser um guarda municipal de Belém, Luan Carlos apontou a estabilidade financeira, e admiração pelo ofício. Ele contou que o sogro é da Guarda de Belém, e ele admira isso.

Gil Mattos é professor de Língua Inglesa do curso preparatório, coordenado por Waldomário Melo. Gil destaca que para aprovação em concursos públicos de disputas cada vez mais acirradas, o candidato deve pensar grande.

“Normalmente, o aluno quando vê que tem língua inglesa, ele diz, ‘professor, eu só não quero zerar no inglês’. Na primeira aula, eu desconstruo esse pensamento, mostro que o inglês faz parte de uma área chamada linguagem, que nós exercemos no dia a dia, através da leitura e da produção da escrita. O inglês está nesse campo e em nossa rotina contemporânea em função da globalização”, assinala Gil Mattos.

Ele informou que, em geral, os concursos militares e bancários pedem o inglês, e complementou: “a gente está fazendo um minicurso de inglês, aqui no curso, antecipando aulas para o Banco do Brasil. Deixo claro para os alunos, que a gente se depara com o inglês quando liga o computador, quando assiste minissérie, quando estamos na rua e vamos a um office (escritório), pedimos um fastfood (comida rápida), então você está praticando o inglês, e, por isso, mostro que a pessoa não deve ter o pensamento pequeno, deve fazer a diferença. Chamo de pensamento pequeno, essa coisa de ‘ah, eu só não quero zerar o inglês”.

Sobre qual o melhor plano de estudos para obter sucesso, Waldomário Melo recomenda o seguinte: “Regra geral, como nós colocamos aqui, é começar antecipadamente no pré-edital. Mas, não tem uma regra fechada para estudar cinco horas por dia, três horas por dia, não tem essa regra. O aluno deve começar a preparação, se possível, dentro de um curso preparatório, porque ali o aluno interage, tira dúvidas com o professor, além da parte teórica, tem a parte de exercícios, que é justamente para levar o aluno à perfeição”, afirmou Melo.

Turmas têm alunos de todas as idades

Sobre o público predominante nos cursos preparatórios, ele destaca que são homens, mulheres, jovens, adultos, de todas as idade. “Temos alunos de 18 anos, que é a idade mínima, a mais de 50 anos de idade, todos em busca da estabilidade financeira. E, é assim, de manhã, tarde e à noite".

Atualmente, o cursinho coordenado por Waldomário Melo tem turmas preparatórias para o Tribunal de Justiça do Pará (TJPará), com cargos para auxiliar judiciario; Guarda Municipal de Belém; Guarda Civil Municipal de Marituba; Fuzileiro Naval (Exército); e para a Polícia Federal, com cargo de agente administrativo.

Veja concursos no Pará à espera do lançamento do Edital:

TJ Pará – cargo de auxiliar e judiciário

Guarda Municipal de Belém

Guarda Civil Municipal de Marituba

Fuzileiro Naval, do Exército

Polícia Federal – cargo de agente administrativo.