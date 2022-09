Em Belém, Fórum Internacional de Administração reúne representantes de 12 países 

O auditório principal do Hangar - Centro de Convenções, em Belém, ficou pequeno para o público que prestigiou a abertura do 17º Fórum Internacional de Administração (FIA), na noite desta segunda-feira (26), em Belém. O evento, inédito na capital paraense, mobiliza até a quarta-feira (28), representantes do poder público, do privado e da sociedade civil organizada, a exemplo dos dirigentes dos conselhos estaduais de Administração, de todos os estados brasileiros.



O presidente do Conselho Regional de Administração do Pará, Fábio Lúcio Costa, frisou o desafio de promover o fórum em Belém após o hiato de dois anos por causa da pandemia. Ele se mostrou orgulhoso de o evento internacional retomar a mobilização da categoria no estado.



"A profissão de administração é eclética e este evento internacional não poderia ter local melhor para acontecer do que no Pará, que é gigante e tem o maior bioma do mundo, que é a Amazônia. Os desafios existem, mas têm jeito, eles só precisam de gestão e o administrador é o gestor preparado para promover o desenvolvimento com sustentabilidade, ética e sustentabilidade", frisou Fábio Lúcio, referindo-se ao tema principal do fórum.



Até esta quarta-feira (28), haverá palestras de representantes de 12 países, como Uruguai, Paraguai, Peru, México, Barbados, Cazaquistão e até da Rússia. Alguns, farão participações no modo online. Entre os temas, assuntos pertinentes à área administrativa sob o foco da sustentabilidade, como cidades inteligentes e desenvolvimento socioeconômico municipal, economia limpa e a utilização dos recursos naturais, entre outras discussões.



"Não temos mais como governar e planejar políticas públicas tendo como único olhar apenas o econômico, precisamos envolver o social e o ambiental, envolver a todos nesse processo de construção e solução de problemas públicos, por isso, é essencial que vocês administradores debatam este tema, afirmou a secretária adjunta de planejamento e orçamento da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplan), Brenda Maradei.



A secretária representou o governo do Pará, e chamou a atenção para a importância da boa gestão no setor público. "A administração pública nada mais é do que gerir interesses públicos por meio da prestação de serviços à população. Coordenar diversos órgãos e instituições das administrações diretas e indiretas para que possam da melhor forma possível atender aos anseios e necessidades da sociedade. Parabenizo os conselhos regionais e o federal de Administração pelo lindo evento. É emocionante ver esta plateia lotada", afirmou Brenda Maradei, para o auditório com pessoas em pé.

Temas complexos

O presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreuz, enfatizou a complexidade dos temas que norteiam os debates durante os três dias do fórum. "A tríade da ética, sustentabilidade e governança é complexa porque na agenda geopolítica ela é municiada por muitas variáveis, que nós não controlamos e, portanto, têm várias visões sobre cada um delas, não há uma única visão. Nestes dias vamos poder conviver nacional e internacionalmente sob a ética, a sustentabilidade e a governança, e este 17º fórum, aqui, em Belém, tem um sabor diferente e especial", afirmou Kreuz.



Após a abertura solene, o evento teria, ainda, a palestra do historiador e professor Leandro Karnal. Esta edição do FIA 2022, de forma paralela e simultânea, reúne também outros seis eventos, como o III Fórum de Gestão Pública, o II Fórum de Profissionais de Administração MAIS, o II Fórum de Jovens Profissionais de Administração, o V Fórum de Mulheres da Administração, o Encontro de Professores e Coordenadores dos Cursos de Administração e o Encontro de Dirigentes de Faculdades de Administração.