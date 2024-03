Em 2023, taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,8%

O Brasil registrou uma taxa de desocupação anual de 7,8% em 2023, o que representa uma queda de 1,8% na comparação com a média do ano anterior. A população desocupada no ano totalizou 8,5 milhões de pessoas no país, caindo 1,8 milhão (-17,6%) em relação a 2022. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Das 27 Unidades da Federação, 26 registraram queda na taxa de desocupação, incluindo Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. O estado paulista liderou esse contingente, com cerca de 11,4 milhões de pessoas empregadas, representando 24% da força de trabalho do país. Foi a menor taxa de desemprego dos últimos nove anos no estado, segundo o economista Cesar Bergo.

Ele ainda aponta que o cenário foi impulsionado por setores chave da economia paulista, como serviços, indústria e comércio. Além disso, ele ressalta que investimentos em infraestrutura e políticas de fortalecimento de empreendedorismo desempenham um papel decisivo no estado.

Ocupação

Em 2023, 60% da ocupação no país foi atribuída a seis estados distintos, sendo eles: São Paulo (24,3%), Minas Gerais (10,7%), Rio de Janeiro (8,1%), Bahia (6,0%), Paraná (5,9%) e Rio Grande do Sul (5,8%).

Já o nível de ocupados na população em idade de trabalhar foi estimado em 57,6% em 2023 —1,6% a mais que em 2022 (56,0%). As maiores proporções foram registradas em Santa Catarina (65,9%), Goiás (64,7%) e Mato Grosso (64,7%).

Expectativas

Para este ano, o economista explica que aguarda um menor dinamismo no mercado de trabalho, mas também uma manutenção do cenário positivo. Entretanto, ele lembra que é necessário um ambiente político-econômico estável para contribuir para a redução do desemprego no Brasil.