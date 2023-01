Desemprego recua para 8,1% em novembro, menor taxa em sete anos

O Brasil alcançou a menor taxa de desocupação em novembro, desde o trimestre encerrado em abril de 2015, que registrou o mesmo percentual. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa em novembro do ano passado caiu para 8,1%. As informações são do G1.

Com a queda, o desemprego recuou 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em agosto (8,9%) e 3,5 pontos percentuais na comparação com novembro de 2021 (11,6%).

Ainda em novembro, a população desocupada estava em 8,7 milhões de pessoas, retração de 9,8% (menos 953 mil pessoas) frente ao trimestre terminado em agosto, e de 29,5% (menos 3,7 milhões de pessoas desocupadas) na comparação com novembro de 2021. Trata-se do menor contingente desde o trimestre encerrado em junho de 2015.