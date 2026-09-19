Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

El Niño: seca pode encarecer farinha, açaí e frutas no Pará, alerta pesquisadora

Segundo a pesquisadora Lucietta Martorano, a redução da oferta de produtos, combinada ao aumento da procura, pode pressionar os preços

Gabriel Pires
fonte

Pesquisadora aponta que os impactos do El Niño são diversos (Reprodu)

A falta de chuva provocada pela estiagem pode reduzir a oferta de alimentos produzidos no Pará e pressionar os preços ao consumidor. Mandioca, açaí e frutas estão entre os produtos que podem ser afetados, segundo a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Lucietta Martorano, que também cita experiências de produtores que conseguiram manter a produção com irrigação durante a seca.

A pesquisadora explica que a redução da oferta de produtos, combinada ao aumento da procura, pode pressionar os preços. Segundo ela, quando a produção não é suficiente para atender à demanda, pode ser necessário buscar os produtos em outras regiões, o que também tende a elevar os valores para o consumidor.

Mas há projetos que trazem soluções a esse cenários, como os desenvolvidos pela própria Embrapa. "Como exemplo, temos o nosso projeto da Embrapa, o IrrigaPote. Lá onde colocaram limão, em Capitão Poço, durante o período seco do El Niño de 2023 para 2024, eles venderam a saca pelo dobro do preço, porque tinham limão e os outros produtores não tinham. Então, eles ganharam mais", pontua.

"Uma produtora, lá em Santarém, quando tem seca, quase ninguém tem acerola. Ela tem acerola e vende porque tem água com o IrrigaPote. Essas são estratégias do produtor de base familiar", acrescenta a pesquisadora.

A pesquisadora afirma que produtores de maior escala podem registrar perdas na produção caso não disponham de sistemas de irrigação. Segundo ela, a falta de água no solo impede que as plantas desenvolvam todo o potencial produtivo, o que pode reduzir a oferta de alimentos. "A nossa farinha, o nosso açaí nas comunidades, o açaí das comunidades, dos açaizais nativos... Os açaizais cultivados são uma outra estratégia, mas os nossos açaizais nativos não vão produzir", pontua.

"A nossa farinha vai aumentar de preço, porque a nossa mandioca não vai ter água suficiente para produzir o tubérculo e garantir a produção de farinha. Como ela vai produzir o tubérculo? Não tem água no solo. Então, tudo isso afeta a produção", relata.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alimentos

preços

embrapa

el niño
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ALERTA

El Niño: seca pode encarecer farinha, açaí e frutas no Pará, alerta pesquisadora

Segundo a pesquisadora Lucietta Martorano, a redução da oferta de produtos, combinada ao aumento da procura, pode pressionar os preços

19.09.26 17h00

FENÔMENO

Embrapa alerta que El Niño traz forte ameaça às lavouras e pode elevar risco de queimadas no Pará

O alerta é da pesquisadora da Embrapa Lucietta Martorano, que aponta o Oeste paraense como uma das áreas mais suscetíveis aos efeitos do fenômeno.

19.09.26 16h30

PRODUÇÃO

El Niño pode intensificar seca e aumentar perdas na agricultura do Pará nos próximos meses

Pesquisadora da Embrapa, Lucietta Martorano, alerta para redução das chuvas, altas temperaturas e impactos na produção de alimentos

19.09.26 16h00

ECONOMIA

Especialistas veem 'modelo Milei' como incompatível para realidade brasileira

Medidas econômicas de Javier Milei não se aplicam à realidade brasileira devido a orçamentos constitucionais e cenário de crise distinto, apontam analistas

19.09.26 8h41

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

TECNOLOGIA 5G

Pará tem 0,22% de áreas rurais com 5G e nenhuma cidade entre as 30 com internet mais rápida do país

Quatro anos após a chegada da quinta geração de telefonia móvel ao estado, tecnologia avançou nas áreas urbanas, mas ainda enfrenta obstáculos no interior; Belém aparece apenas na 16ª posição entre as capitais brasileiras em velocidade de internet

13.09.26 7h30

Segue a Greve!

Bancários da Caixa e Banco da Amazônia mantêm piquetes de greve em Belém 

Paralisação completa 12 dias nesta terça-feira (15)

14.09.26 20h51

Aumento da tarifa

Reajuste médio de 6,94% na tarifa de energia repercute em Belém

Medida afeta o orçamento de pequenos e grandes consumidores

16.09.26 22h50

CONCURSOS

Brasil tem 2.860 vagas previstas em concursos com salários de mais de R$ 20 mil; veja as opções

Levantamento reúne seleções autorizadas, previstas e em diferentes estágios de preparação, com oportunidades principalmente para candidatos de nível superior; há concursos em estados das regiões Norte e Nordeste

14.09.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda