El Niño: seca pode encarecer farinha, açaí e frutas no Pará, alerta pesquisadora

A falta de chuva provocada pela estiagem pode reduzir a oferta de alimentos produzidos no Pará e pressionar os preços ao consumidor. Mandioca, açaí e frutas estão entre os produtos que podem ser afetados, segundo a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Lucietta Martorano, que também cita experiências de produtores que conseguiram manter a produção com irrigação durante a seca.

A pesquisadora explica que a redução da oferta de produtos, combinada ao aumento da procura, pode pressionar os preços. Segundo ela, quando a produção não é suficiente para atender à demanda, pode ser necessário buscar os produtos em outras regiões, o que também tende a elevar os valores para o consumidor.

Mas há projetos que trazem soluções a esse cenários, como os desenvolvidos pela própria Embrapa. "Como exemplo, temos o nosso projeto da Embrapa, o IrrigaPote. Lá onde colocaram limão, em Capitão Poço, durante o período seco do El Niño de 2023 para 2024, eles venderam a saca pelo dobro do preço, porque tinham limão e os outros produtores não tinham. Então, eles ganharam mais", pontua.

"Uma produtora, lá em Santarém, quando tem seca, quase ninguém tem acerola. Ela tem acerola e vende porque tem água com o IrrigaPote. Essas são estratégias do produtor de base familiar", acrescenta a pesquisadora.

A pesquisadora afirma que produtores de maior escala podem registrar perdas na produção caso não disponham de sistemas de irrigação. Segundo ela, a falta de água no solo impede que as plantas desenvolvam todo o potencial produtivo, o que pode reduzir a oferta de alimentos. "A nossa farinha, o nosso açaí nas comunidades, o açaí das comunidades, dos açaizais nativos... Os açaizais cultivados são uma outra estratégia, mas os nossos açaizais nativos não vão produzir", pontua.

"A nossa farinha vai aumentar de preço, porque a nossa mandioca não vai ter água suficiente para produzir o tubérculo e garantir a produção de farinha. Como ela vai produzir o tubérculo? Não tem água no solo. Então, tudo isso afeta a produção", relata.