Edição 2024 do IFC Amazônia é lançado oficialmente em Belém

O lançamento oficial do IFC Amazônia 2024 foi realizado na manhã desta quarta-feira (9/10) na sede da Faepa (Federação da Agricultura e Pecuária do Pará), em Belém.

Participaram autoridades como Giovanni Corrêa Queiroz, titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap); Carlos Xavier, presidente da Faepa; Altemir Gregolin, presidente do evento e ex-ministro da Pesca; e Eliana Panty, CEO do IFC Amazônia.

O IFC Amazônia é o maior evento do setor de pescados da região Amazônica e está programado para os dias 12, 13 e 14 de novembro no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

A programação incluirá palestras, workshops, feira de tecnologias e negócios e a “cozinha-show”, com demonstrações gastronômicas.

“Tivemos mais de 4.500 participantes na primeira edição, e acreditamos que essa segunda edição extrapolará fronteiras, atraindo empresas de várias regiões do Brasil, como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, interessadas em tecnologia e negócios”, afirma a CEO do evento, Eliana Panty.

“O Pará é o portal de entrada para a Amazônia, sendo o ator mais relevante na busca de soluções econômicas para a região. A aquicultura será uma importante alternativa para a geração de emprego e renda”, ressalta o presidente do IFC Amazônia, Altemir Gregolin.

Historicamente, o setor do pescado do Pará sempre esteve acima da média nacional. Enquanto no Brasil se consomem 2,8 kg de pescado por habitante, no Pará o valor é de 11,1 kg/habitante, número 3,96 vezes maior que o nacional.

“O Pará foi escolhido para sediar o IFC Amazônia por sua riqueza de recursos hídricos e clima favorável. Temos toda a condição de avançar muito na produção aquícola, não só para o consumo interno, mas também para exportação”, destaca o secretário Giovanni Queiroz, titular da Sedap.

Nesta edição, a programação do evento prevê 40 horas de atividades. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas no site oficial do IFC Amazônia 2024.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)