Segunda edição do 'IFC Amazônia' terá lançamento oficial nesta quarta-feira (9), em Belém

A segunda edição do IFC Amazônia, evento com caráter internacional que amplia as discussões sobre o desenvolvimento sustentável na região amazônica a partir da aquicultura e pesca, será oficialmente lançado nesta quarta-feira (9) para convidados e imprensa local. O evento será na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), a partir das 8h30.

No encontro, serão apresentados os detalhes da programação do evento, que vai ocorrer entre os dias 12 e 14 de novembro de 2024, em Belém, no Hangar Centro de Convenções. A agenda terá palestras, workshops, feira de tecnologias e negócios, cozinha show, entre outros eventos paralelos.

Estarão presentes no lançamento o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Corrêa Queiroz; o presidente da Faepa, Carlos Xavier; o presidente do evento e ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin; e a CEO do evento, Eliana Panty.

Programação

O IFC Amazônia é um desdobramento regional do IFC Brasil, maior evento do setor de aquicultura e pesca do país, realizado em Foz do Iguaçu (PR). Para a segunda edição está prevista extensa programação com 40 horas de palestras, workshops e debates. A expectativa é de superar o público de 2023 e chegar a mais de 5 mil participantes e visitantes.

O congresso internacional traz especialistas da área de pesquisa, do setor produtivo e de instituições públicas e financeiras para apoiar o desenvolvimento da pesca e aquicultura na Amazônia, visando expandir a produção de pescado com sustentabilidade.

Um dos organizadores, o presidente do IFC Amazônia e ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, destaca a união de saberes e conhecimento do setor que estarão reunidos em um só evento.

“Um dos pontos altos do evento será reunir, entre expositores, especialistas e público, toda a diversidade da cadeia do setor produtivo da pesca. O IFC Amazônia é um evento focado no setor produtivo com um congresso muito robusto, bem alinhado às necessidades do setor e do mercado, e com uma feira de tecnologias e negócios", comenta.

A CEO do evento salienta que a intenção é movimentar ainda mais a cadeia do pescado na região amazônica. “Tivemos uma procura muito grande pelo pacote de conhecimento e tecnologia que trazemos com o evento. Outra coisa que a gente vê é um horizonte muito promissor economica e socialmente também, que é a oportunidade da produção".

Realização e apoio

O IFC Amazônia é realizado pelo IFC Brasil – International Fish Congress & Fish Expo Brasil, tendo a Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (Fundep) como co-realizadora.

O evento tem o apoio do governo do Estado do Pará, Sedap, Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO); Sistema Faepa, Federação dos Pescadores do Pará (Fepa) e o Sindicato das Indústrias de Pesca dos Estados do Pará e Amapá (Sinpesca).