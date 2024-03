Dúzia da banana prata chega a R$ 10 no Ver-o-Peso; saiba quando deve baratear

A banana, uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros, tem ficado cada vez mais cara em feiras e supermercados da capital paraense. De acordo com o Dieese Pará, desde o início do ano, a dúzia da banana (prata e nanica) tem passado dos R$ 9. No Mercado Ver-o-Peso, em Belém, feirantes afirmam que a estiagem em Pernambuco, um dos principais estados produtores da fruta, tem provocado a alta de preços. Quem precisa consumi-la diariamente está desembolsando cada vez mais.

O feirante Wilson Rodrigues (72 anos), conhecido no Ver-o-Peso como ‘Seu Mongol’, diz que a banana está bem mais barata do que na semana passada, quando estava sendo vendida a R$ 12 e R$ 15 a dúzia (a depender do peso). “Ela ficou cara por causa da estiagem, né? Caiu totalmente a produção, os caminhões não chegam perto para apanhar [a banana]”, explica. Segundo ele e outros comerciantes do local, a banana que chega ao Ver-o-Peso vem de Pernambuco e do Maranhão.

Feirante Wilson Rodrigues (72 anos), conhecido como 'Seu Mongol' (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A tendência, de acordo com seu Wilson, é que o preço aumente ainda mais até o fim da estiagem, estimada para seguir pelos próximos dois meses. “As vendas diminuíram um pouco, porque nem todo freguês quer comprar essa que já é um pouco cara. Já está quase acompanhando o preço do açaí, né?”, compara o feirante, que percebeu uma leve melhora nas vendas nesta semana em relação à passada, quando a dúzia da banana chegou a R$ 15. Ele também vende meia dúzia da fruta, caso o freguês chegue com o dinheiro trocado.

A servidora pública Marineia Martins (46 anos) possui artrite reumatoide e desenvolveu fibromialgia como comorbidade. Há cerca de quatro anos, desde quando foi diagnosticada, ela precisa se alimentar de banana para o fortalecimento físico. “Eu pesquiso muito o valor por conta disso, e vejo que tem uma diferença muito grande. Dentro dos mercados, por exemplo, que é por quilo, a diferença é maior ainda”, analisa a consumidora, que já chegou a pagar R$ 15 em uma dúzia para adquirir banana de qualidade.

Marineia Martins (46 anos), servidora pública, precisa consumir banana com frequência por questões de saúde (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Para manter a despensa abastecida com a fruta, Marineia compra banana duas vezes na semana. “Hoje eu estou aqui [no Ver-o-Peso], num local que é mais barato. Mas é progressivo, toda semana aumenta”, pontua a servidora pública, que prefere consumir a banana prata. “Quando não dá no bolso, a gente compra das outras também”, acrescenta.

Preço não deve baixar pelos próximos dois meses

O supervisor técnico do Dieese Pará, Everson Costa, reitera o que foi dito pelos feirantes do Ver-o-Peso: a produção da banana tem sido fortemente afetada pelas variações climáticas. “Inclusive, o Pará é um dos maiores produtores de banana do país, mas a gente está falando também de impactos que pegaram todo o país”, ressalta. A diminuição da oferta do produto impacta diretamente o varejo, onde a demanda de consumo se mantém.

“A gente não tem uma avaliação de queda, pelo menos para os próximos dois meses”, afirma Everson. O supervisor do Dieese reforça que é preciso se atentar para a diferença de precificação entre mercados e feiras: “Não necessariamente uma dúzia de bananas equivale ao quilo. Isso pode fazer a diferença na hora de levar mais ou menos produto, com preços menos vantajosos”, finaliza.

Preço médio da banana* em feiras livres e supermercados de Belém

Fevereiro/2024 : R$ 9,40

Janeiro/2024 : R$ 9,16

Dezembro/2024 : R$ 9,12

Fevereiro/2023 : R$ 8,99 (variação de 4,52% em 12 meses)

*Referentes à dúzia da fruta, considerando os tipos prata e nanica

Fonte: Dieese Pará