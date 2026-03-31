'DOU' Extra: Carlos Fávaro e Paulo Teixeira deixam ministérios para disputarem eleição

Os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), deixaram seus cargos para poderem ser candidatos na eleição deste ano. As exonerações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) publicada nesta terça-feira, 31.

Também foi publicada no DOU a nomeação dos novos ministros. O então ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, agora é o novo comandante da Agricultura e Pecuária. A mudança foi feita para manter a pasta com o PSD.

Já no Desenvolvimento Agrário, quem assume é a secretária-executiva da pasta, Fernanda Machiaveli.

A saída do cargo é obrigatória pela chamada desincompatibilização - prazo dado pela Justiça Eleitoral para os políticos deixarem seus cargos e serem candidatos nas eleições. O limite neste ano é 4 de abril.

Os dois retornarão ao Congresso Nacional e se concentrarão em suas campanhas à reeleição. Fávaro, que tem mandato de senador por Mato Grosso, tentará mais oito anos na Casa Alta do Legislativo. Teixeira, deputado federal eleito por São Paulo, tentará mais quatro anos de mandato na Casa Baixa.

Fávaro será candidato na chapa da médica e empresária Natasha Slhessarenko (PSD), pré-candidata ao governo do Estado. O principal nome cotado para ocupar a outra vaga na chapa como candidato ao Senado é o do ex-governador Pedro Taques (PSB).

Paulo Teixeira tem 64 anos. Completará 65 em maio. Ele tenta o sexto mandato consecutivo como deputado federal. Foi eleito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Antes, foi deputado estadual e vereador de São Paulo.