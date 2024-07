Dólar sobe a despeito de anúncio sobre contenção de gastos e volta a superar R$5,60

O otimismo trazido pelo anúncio de congelamento de despesas pelo governo foi diluído durante a sessão desta sexta-feira (19/7), o que fez o dólar à vista fechar o dia em alta, novamente acima dos 5,60 reais, em meio a persistente desconfiança em relação à política fiscal brasileira e à alta da moeda norte-americana no exterior.

O dólar à vista encerrou o dia cotado a 5,6046 reais na venda, em alta de 0,28%. Numa semana marcada pelo aumento da percepção de risco fiscal, a moeda norte-americana acumulou ganho de 3,20%.

Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,95%, a 5,6130 reais na venda.

A divisa dos EUA à vista registrou a menor cotação do dia logo na abertura dos negócios, às 9h01, quando foi negociada a 5,5215 reais (9h01). A pressão de baixa refletia o anúncio do fim da tarde de quinta-feira, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo fará uma contenção de 15 bilhões de reais no Orçamento deste ano para cumprir as exigências do arcabouço fiscal.

Segundo ele, 11,2 bilhões de reais serão bloqueados para respeitar o limite de despesas públicas para este ano. Outros 3,8 bilhões de reais serão contingenciados para que a projeção de resultado primário do ano fique dentro da banda de tolerância da meta fiscal.

O dólar para agosto negociado na B3 já havia recuado na véspera antes das 18h (quando o segmento à vista já está fechado) em função do anúncio de Haddad, e por isso sua queda na manhã desta sexta-feira era mais contida -- era a moeda à vista que se ajustava com baixa maior.

VEJA MAIS

Ao longo da sessão, porém, outros fatores fizeram o dólar voltar a ganhar força ante o real. A moeda norte-americana subia ante a maior parte das demais divisas no exterior, incluindo moedas pares do real como o peso mexicano e o peso chileno. Os rendimentos dos Treasuries também subiam, dando suporte ao dólar.

“Tivemos uma abertura refletindo alívio no risco fiscal... Tivemos um alívio pontual por uma questão local. E depois nos alinhamos ao exterior”, comentou o diretor da assessoria de câmbio FB Capital, Fernando Bergallo, ao tratar do fortalecimento do dólar ante o real durante o dia.

Outro fator que deu força ao dólar era a avaliação, bastante presente no mercado, de que os 15 bilhões de reais congelados estão longe de resolver a questão fiscal e evitar a expansão da dívida pública.

Neste cenário, o dólar atingiu a máxima de 5,6071 reais (+0,33%) às 16h49, perto do fim da sessão.

Pela manhã, profissionais do mercado também citaram um fluxo de entrada de dólares pelo mercado à vista no Brasil, o que teria pesado sobre as cotações. O fluxo seria proveniente de investidores estrangeiros que participarão da privatização da Sabesp, precificada em 14,8 bilhões.

Pela manhã, o Banco Central vendeu todos os 12 mil contratos de swap cambial tradicional em leilão para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.

No exterior, o dia foi negativo, com as bolsas de Nova York em baixa firme, o dólar em alta ante a maior parte das divisas e a curva de juros norte-americana abrindo, em sessão marcada por uma falha tecnológica global.

Às 17h17, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,23%, a 104,380.