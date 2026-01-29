Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Dólar cai 0,25%, chega a R$ 5,16, mas termina o dia a R$ 5,20

Com a economia brasileira fortalecida e diversos riscos internacionais, o dólar mais uma vez terminou em queda

Estadão Conteúdo
fonte

Tarcísio de Freitas (SP) disse que está conversando com as contrapartes americanas, empresas e políticos, para que eles sensibilizem o governo americano (Foto: Divulgação)

Após trocas de sinal e oscilação de mais de oito centavos entre a mínima (R$ 5,1659) e a máxima (R$ 5,2488), o dólar à vista fechou cotado a R$ 5,1936, em queda de 0,25%, acumulado perda de 1,75% na semana até o momento e de 5,38% em janeiro. Foi a primeira vez que a divisa fechou abaixo de R$ 5,20 desde 28 de maio de 2024.

Operadores ressaltam que, apesar de indicadores domésticos relevantes - como resultado primário do governo central e a geração de empregos medida pelo Caged de dezembro e em 2025 - os negócios no mercado de câmbio local foram ditados, uma vez mais, pela dinâmica global de moedas. As commodities voltaram a subir, com ganhos de quase 4% dos preços do petróleo com ameaças militares dos EUA ao Irã.

Depois de tocar R$ 5,16 pela manhã, o dólar até experimentou uma alta pontual no início da tarde, quando atingiu R$ 5,25, em meio a um aumento da aversão ao risco no exterior com tombo firme das bolsas em Nova York. Com a diminuição do estresse lá fora, a moeda americana voltou a recuar no exterior, o que se refletiu na taxa de câmbio doméstica.

Em ambiente favorável para divisas emergentes, o real tende a se sobressair no curto prazo pela atratividade do carry trade, apesar da sinalização de quarta do Comitê de Política Monetária (Copom) de início de ciclo de cortes de juros em março. Apostas de economistas se dividem, grosso modo, entre redução inicial de 25 ou 50 ponto porcentual.

Mesmo com o tom cauteloso de quarta do Federal Reserve, não está descartada a possibilidade de novos cortes de juros nos EUA neste ano, sobretudo após a troca de comando na instituição, com a substituição de Jerome Powell, cujo mandato termina em maio, por nome indicado pelo presidente americano Donald Trump.

Os estrategistas do Citi veem o real bem posicionado no curto prazo e mantêm, por ora, uma posição vendida em euro em relação à moeda brasileira. "Historicamente, o real tende a se valorizar antes do primeiro corte de juros, mas depois enfrenta problemas dependendo da extensão do ciclo", afirmam os estrategistas do banco. "Com as eleições se aproximando na segunda metade do ano, também esperamos que a moeda enfrente um ambiente menos favorável".

Para o superintendente da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, o enfraquecimento global do dólar é fruto de um movimento especulativo "exagerado", amparado na perspectiva de enfraquecimento da atividade nos EUA com a política econômica e diplomática errática de Trump, além do risco de nova paralisação (shutdown) da máquina pública americana.

"Esse movimento de perda do dólar é um exagero, mesmo com o próprio Trump dizendo que a desvalorização da moeda não é uma preocupação. A atividade nos EUA segue resiliente", afirma Chiumento, citando dados fortes das encomendas à indústria americana em novembro divulgados nesta quinta-feira, 29, no início da tarde.

Para o tesoureiro, a rodada recente de apreciação do real reflete o comportamento do mercado global de moedas e a rotatividade de carteiras de investimentos rumo a ativos emergentes, o que ajuda a explicar o forte fluxo de investimento estrangeiro para a bolsa doméstica.

"Não há nada doméstico que explique o desempenho do real. É puramente a fuga global do dólar. Mas podemos ver mais volatilidade por questões locais com o ciclo de corte da Selic, que pode começar com redução de 0,50 ponto porcentual, e o processo eleitoral", afirma Chiumento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mercado

dólar
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Humanos x IA

LibTalks debate a ‘ameaça’ da Inteligência Artificial para a mão de obra humana

Empresários de diferentes ramos relatam ganhos de produtividade, bem-estar e novas formas de conexão com o público

29.01.26 19h29

ECONOMIA EM ALTA

Dólar cai 0,25%, chega a R$ 5,16, mas termina o dia a R$ 5,20

Com a economia brasileira fortalecida e diversos riscos internacionais, o dólar mais uma vez terminou em queda

29.01.26 18h48

IA como aliada

'A inteligência artificial é uma aliada, não uma substituta', afirma Luciene Lobo

Convidada do LibTalks desta semana, produtora audiovisual e estrategista de marketing criativo defende o uso da tecnologia como apoio aos processos de trabalho

29.01.26 18h01

Modernidade

Cérebros humanos e artificiais podem ser aliados no mercado, diz empreendedor

Modernidade não precisa ser um medo se bem utilizada pela mão de obra humana e especializada

29.01.26 17h56

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda