Docentes da UFPA encerram greve após três semanas

Docentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) decidiram, em assembleia geral realizada na manhã de quinta-feira, 23, com ampla maioria de votos, pelo fim da greve, após três semanas da deflagração. A greve havia sido aprovada em assembleia realizada no dia 23 de maio.

A votação ocorreu no hall do Mirante, no campus Guamá, e contou com a participação dos campi da capital e do interior do Estado, por meio de videoconferência.

Os docentes decidiram o que retorno às atividades será na segunda-feira, 27.

Segundo a Seção Sindical dos Docentes da UFPA (Adufpa), a “greve de ocupação” teve “saldo político positivo, trazendo para a centralidade dos debates os cortes e o bloqueio orçamentário da educação”.

“Essa sessão sindical deu exemplo nacionalmente e essa greve teve um saldo político de grande importância, porque trouxe o encorajamento para dentro dessa universidade”, ressaltou a diretora-geral da Adufpa, Adriane Lima.

A pauta de reivindicações incluía reposição salarial emergencial da inflação, estabelecida em um reajuste linear de 19,99% para todas as categorias; imediata revogação da EC/95, conhecida como “teto dos gastos"; e retirada definitiva da PEC 32/2020 (Reforma Administrativa), que prevê a cobrança de mensalidade nas universidades públicas federais.