Dia do Profissional da Contabilidade é marcado por avanços à categoria no Pará

Celebrado em 25 de abril, o Dia do Profissional da Contabilidade comemora a profissão contábil, que inclui os técnicos em contabilidade e os contadores bacharéis em ciências contábeis com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Como boa parte da sociedade não conhece a atuação desses profissionais, o presidente do CRC-PA, Ian Blois, ressalta que eles são cientistas dos negócios, responsáveis por manter todos os trâmites legais das organizações e fundamentais para o desenvolvimento e crescimento das empresas.

VEJA MAIS:

“Conhecemos funções estratégicas que podem colaborar para o sucesso do negócio. As principais áreas de atuação são assessoria contábil nas áreas privadas e públicas, analista financeiro, perícia contábil, consultoria empresarial, auditoria, controladorias e consultorias trabalhistas e previdenciárias, recuperação de créditos tributários, entre outras áreas”, destaca Ian, que é também empresário contábil, mestre em contabilidade e professor de pós-graduação na área.

Benefícios

Na avaliação do especialista, atualmente, a contabilidade é uma das principais ciências responsáveis pelo crescimento dos negócios, ajudando na geração de emprego e renda e oferecendo informações necessárias para que o empreendedor tenha controle sobre as melhores decisões a serem tomadas.

A importância dos contadores é vista com mais frequência no início do ano, por causa da declaração do Imposto de Renda, que, em 2023, vai até o fim de maio. Porém, Ian Blois ressalta que os profissionais da área são necessários em todos os momentos da vida do empreendedor, desde a consultoria inicial antes da decisão de abrir um negócio, passando pela abertura do CNPJ, orientação e estratégia das atividades empresariais, além de auxiliar a justiça em litígios através das perícias contábeis e o desenvolvimento das atividades de auditoria.

VEJA MAIS:

“Cada vez mais, a profissão contábil está em constante crescimento, o mercado está absorvendo muito os profissionais da contabilidade, a formação técnica é essencial e, principalmente, o mercado necessita muito de profissionais especializados. Meu escritório se especializou em terceiro setor e cooperativismo e, assim, montamos uma carteira específica de atendimento”, orienta aos novos profissionais da área.

Avanços

Ao longo dos anos, houve inúmeros avanços à categoria. Segundo Blois, nesse período em que está na presidência do CRC-PA, a atuação da entidade já alcança todo o Estado do Pará, com 14 delegacias regionais, incluindo as recém-criadas Delegacias de Breves, no Marajó; de Xinguara, no Sul do Pará; e a Metropolitana, em Ananindeua. As atividades presenciais foram retomadas e outras implementadas, como o CRC Itinerante, TV e rádio CRC-PA, aplicativo e parcerias para a classe.

“Buscamos um constante crescimento e valorização da classe contábil no Pará e no Brasil. Como consequência, tivemos uma ampliação dos serviços que podem ser ofertados pelos contadores através da Resolução 1640 do CFC e, principalmente, em diversos municípios do nosso Estado, o profissional de contabilidade tem atendimento preferencial”, destaca o representante da categoria no Estado.

Nesta semana de aniversário, a programação será intensa em todas as regiões, de acordo com Ian: na capital, por exemplo, será uma semana inteira de atividades no Hangar com muitas palestras e cursos. A programação completa está no site e redes sociais do CRC-PA.