Projeto 'Declare Certo' ajuda contribuintes de Belém; confira dicas para declarar o Imposto de Renda

Belém recebeu, neste domingo (16), o projeto “Declare Certo 2023”, que teve como objetivo tirar dúvidas do público sobre a Declaração do Imposto de Renda, e, também, comemorar os 100 anos do Imposto de Renda no Brasil. A ação, que ocorreu na Praça da República, também contou com apoio do Sebrae e da Receita Federal, e atendeu mais de 100 contribuintes, durante toda a manhã. Confira também dicas para realizar a declaração do Imposto de Renda sem susto!

A ação foi realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC-PA), o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Pará (Sescon-PA) e a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).

“O principal objetivo do Conselho Regional de Contabilidade do Pará é orientar a população sobre como preencher a declaração de forma correta, sem correr o risco de cair na malha fina”, declarou o vice-presidente de Registro do CRC, Rodrigo Cavalcante.

Além dos documentos passíveis de declaração, os contribuintes que estiveram na praça também receberam auxílio para o correto preenchimento da declaração e, em caso mais graves, a indicação para procurar um profissional habilitado. “Estamos orientando também que o contribuinte, seja ele grande ou pequeno, não deixe para fazer a declaração no final do prazo, que, este ano, segue até 31 de maio”, observou a presidente do Sescon-PA, Nelma Lemos.

O "Declare Certo 2023" promoveu, ainda, a disseminação da informação de que é possível destinar uma parte do Imposto de Renda de Pessoa Física para projetos sociais. Nesse caso, até 6% do imposto devido pode ser direcionado para os fundos municipais, estaduais ou federais. “É uma forma de trabalharmos, também, o nosso braço social”, frisou o diretor da Fenacon, Mário Gusmão.

“É fundamental, para nós, participarmos de eventos que promovem a cidadania através da ação voluntária da classe contábil paraense. Estamos felizes em poder atender a população em geral, principalmente aqueles que vão declarar pela primeira vez ou aqueles que não possuem condições financeiras para consultar um profissional do mercado”, completou Rodrigo Cavalcante.

A estudante universitária Ludmila Freitas passou pelo estande do projeto e tirou algumas dúvidas. “É sempre bom estarmos atualizados sobre essas questões, até porque sempre tem alguém da família que precisa de ajuda”, pontuou.

Reúna todos os documentos necessários

Antes de começar a declaração, é importante reunir todos os documentos necessários, como informes de rendimentos recebidos dos empregadores, contratantes de serviços, ex-empregador para quem foi desligado da empresa em 2022, informe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para aposentados e aluguéis recebidos e informes de rendimentos bancários.

Faça a declaração transparente

A transparência é a chave para não cair na malha fina da Receita Federal. É importante declarar todos os seus ativos, inclusive os não tradicionais, como criptomoedas e NFTs. Além disso, mantenha sempre em dia comprovantes de despesas médicas, com instrução e educação, doações e pensões pagas, tanto do declarante quanto dos dependentes.

Indique corretamente as despesas médicas

As despesas médicas são um dos principais problemas nas declarações anuais. É importante indicar corretamente as procedências, documento hábil da despesa, comprovante de pagamento e a indicação do beneficiário (se o próprio declarante ou dependente) e a previsão legal.

Fique atento ao prazo

Quanto mais cedo a declaração for entregue, melhor, pois você se livra logo e tem a vantagem de pagar em uma única parcela, com desconto, ou parcelar. Quem se atrasa fica sujeito a duas multas.