Campanha 'Declare Certo' leva informações aos contribuintes sobre Imposto de Renda 2023

O SESCON-PA (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis) participará da campanha nacional 'Declare Certo 2023', promovida pela rede Fenacon, com objetivo de levar informações gratuitas aos contribuintes sobre o IRPF. A ação será no dia 16 de abril, na praça da República, no Reduto.

No Pará, a realização da campanha será juntamente com o Conselho Regional de Contabilidade-PA, com apoio do SEBRAE e da Receita Federal.

A expectativa do SESCON-PA é reunir cerca de 20 profissionais da Contabilidade para fazer este trabalho social, que já é realizado anualmente. “É uma satisfação levar nosso conhecimento aos contribuintes, tirar todas as dúvidas referentes aos processos de declaração do IRPF”, reforça a presidente do SESCON-PA, Nelma Almeida Lemos. “A maior orientação que damos é procurar ajuda de profissional habilitado, para evitar erros no preenchimento do documento”.

A diretora de comunicação, Renata Elzondo, frisa a importância da parceria com o CRC-PA. “Estaremos novamente em parceria com o CRC-PA para realmente termos um resultado efetivo, de alcance”, destaca Elzondo.

Serviço

Dia: 16 de abril de 2023 (domingo)

Hora: 9h às 13h

Local: Praça da República

Contato: (91) 99311-2920