Como fazer declaração do Imposto de Renda 2023; veja o guia passo a passo

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 começou em 15 de março e vai até 31 de maio, e muitos contribuintes têm dúvidas sobre como fazer essa declaração de forma correta. Veja um guia passo a passo sobre como fazer a declaração de Imposto de Renda sem problemas.

Passo 1: Reúna todos os documentos necessários

Antes de começar a fazer a sua declaração, é importante que você tenha todos os documentos necessários em mãos. Isso inclui comprovantes de rendimentos, extratos bancários, recibos de despesas médicas, entre outros.

Passo 2: Baixe o programa da Receita Federal

Para fazer a declaração do Imposto de Renda 2023, você precisa baixar o programa da Receita Federal. Esse programa é gratuito e pode ser baixado diretamente no site da Receita.

Passo 3: Preencha as informações pessoais

Ao abrir o programa da Receita Federal, você deve preencher as informações pessoais, como nome, CPF, endereço, entre outros.

Passo 4: Preencha as informações de rendimentos

Em seguida, você deve preencher as informações de rendimentos, como salários, aluguéis, investimentos, entre outros.

Passo 5: Informe as despesas dedutíveis

Se você teve despesas dedutíveis ao longo do ano, como despesas médicas, educação, previdência privada, entre outras, é importante informá-las na sua declaração.

Passo 6: Verifique a sua declaração

Após preencher todas as informações necessárias, é importante verificar se tudo está correto antes de enviar a sua declaração. É possível fazer essa verificação diretamente no programa da Receita Federal.

Como fazer declaração de Imposto de Renda 2023 (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Passo 7: Envie a sua declaração

Por fim, depois de verificar todas as informações, é hora de enviar a sua declaração. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 começa em março e termina em abril.

Seguindo esses passos, você poderá fazer a sua declaração do Imposto de Renda 2023 sem problemas. É importante cumprir essa obrigação para evitar problemas com a Receita Federal e para estar em dia com as suas obrigações fiscais.