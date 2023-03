Pará: Receita Federal informa o número de declarações do IR entregues no primeiro dia

Um total de 28.620 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-base 2022 foram entregues, até as 17 horas desta quarta-feira (15), no Pará, conforme a Receita Federal divulgou. Foi o primeiro dia de envio do IR ao Fisco. e acordo com a Receita Federal, no Pará são esperadas 831.311 a 852.903 declarações.

Na 2ª Região Fiscal, que inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, foram registradas 64.492 declarações entregues.

Quem deve declarar Imposto de Renda?

São obrigadas a prestar contas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis anuais acima de R$ 28.559 ou R$ 2.380 por mês. O prazo seguirá aberto até o dia 31 de maio.