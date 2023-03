Imposto de Renda: maioria dos deputados é a favor do aumento da faixa de isenção para R$ 5 mil

A maioria dos deputados federais se diz a favor da correção da faixa de isenção do imposto de renda, com aumento para R$ 5 mil. É o que mostra um levantamento feito pelo G1 Nacional, com 513 deputados federais eleitos em 2022 e que tomaram posse em 2023. Desse total de entrevistados, 300, que representam 58%, afirmaram ser a favor da correção da defasagem do imposto de renda, enquanto 21 parlamentares (4% do total) são contra.

Outros 11 (2% do total) não quiseram responder a essa pergunta e 181 deputados (35%) não responderam ao questionário do site, durante pesquisa feita entre os dias 1º de dezembro e 24 de março.

A isenção do Imposto de Renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas até agora a única mudança garantida é a elevação do piso de isenção para quem ganha até R$ 2.112, a partir de maio. A alteração será proposta por meio de Medida Provisória, que precisa do aval do Congresso Nacional para se tornar lei.

Cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) apontam que caso a tabela foisse integralmente corrigida pela inflação, quase 29 milhões de pessoas que recebem até R$ 4.723,78 por mês em 2023 ficariam isentas do Imposto de Renda em 2024 - mais que o dobro (20 milhões de isentos a mais) do que os 8,8 milhões listados atualmente. Segundo a entidade, a defasagem acumulada chega a 148,1%

Atualmente, estão isentos aqueles que recebem até R$ 1.903,98, o equivalente a quase um salário mínimo e meio.