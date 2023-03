Literatura

Imprensa Oficial e Alepa premiarão obras por região, e títulos em direitos humanos, na 2ª edição do Prêmio Dalcídio Jurandir.

Espiã

Após a Casa Branca decidir banir a rede social chinesa TikTok de celulares do governo, é a vez do Canadá: país e os EUA temem espionagem.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Jogo no mundo inteiro é tributado"

FERNANDO HADDAD, ministro da Fazenda, ao anunciar ontem que o governo já estuda a taxação de apostas eletrônicas em jogos esportivos no País. A meta é compensar perdas da elevação da isenção do Imposto de Renda.

MÉDICOS

RETALIAÇÃO

Repercutiu mal, até mesmo entre apoiadores do prefeito Edmilson, a decisão da Organização Social Gestão Médica Especializada (GME) de desligar profissionais que trabalhavam nas Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Marambaia. Eles foram demitidos após participarem de uma paralisação para reivindicar pagamentos de salários atrasados. Alguns foram avisados que não deveriam mais ir aos plantões via aplicativo de mensagens. Entre os quase 20 desligados, uma médica grávida. A decisão da GME foi considerada grave já que o PSOL, partido do prefeito Edmilson, é conhecido por se posicionar em defesa dos trabalhadores. Durante encontro, na tarde de ontem, com dirigentes do Sindicato dos Médicos do Pará (Sesma), o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Pedro Anaisse, prometeu chamar as Organizações Sociais que administram as unidades para, segundo ele, registrar seu descontentamento.

VISITA

ADIADA

Foi adiada para 23 de março a visita que uma Comissão Externa do Senado Federal faria hoje a Altamira, oeste do Pará, para levantar informações sobre a desapropriação de terras e criação do Território Ribeirinho. Presidente do grupo, o senador Zequinha Marinho (PL) informou que “o adiamento foi necessário em função do comprometimento da agenda dos membros titulares e suplentes”, ainda envolvidos com a reinstalação das Comissões Permanentes da Casa. A desapropriação de uma área de nove mil hectares é defendida pelo Ministério Público Federal como uma das condicionantes para que a Norte Energia mantenha as licenças da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

RECUPERAÇÃO

EMPREGOS

A Assembleia Geral de Credores da Endicon Engenharia aprovou o pedido de recuperação judicial da empresa, que tem matriz em Belém.

CONTRATOS

A dívida é de R$ 160 milhões e o pedido tramitava desde abril do ano passado junto à 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. O advogado da Endicon, Renan Gama Malcher, explicou que o plano aprovado ontem foi pioneiro no Brasil, porque estabelece o pagamento dos credores, em sua integralidade, pela cessão dos direitos creditórios de uma ação judicial que tem a Endicon como autora, o que no mercado é chamado de Claim. Para os 1,6 mil empregados, a notícia foi recebida com alívio, já que, com isso, as operações serão mantidas e a empresa poderá buscar novos contratos.

DESLIZAMENTO

CAUSAS

O professor Luís Ercílio Filho, geólogo aposentado da Universidade Federal do Pará (UFPA), fez uma análise sobre o deslizamento de terras em Abaetetuba, no último domingo, 26. O desastre atingiu uma área da frente da cidade e vergou uma torre de transmissão de energia. Conhecedor do solo daquela região, Ercílio diz que a área sofre com o antigo fenômeno de queda das margens dos rios na região, popularmente conhecido como “terras caídas”.

PERIGO

Apesar de ter origem natural, o especialista alerta que a frequente intervenção humana pode ampliar esse fenômeno e causar mudança mais drástica nas paisagens ao longo dos anos. Um dos exemplos apontados por ele são justamente as edificações, que já deveriam ser proibidas nesses locais. Nem mesmo a construção de uma torre de energia deveria ter sido permitida no local. Por sorte, os deslizamentos do último domingo provocaram apenas perdas materiais.

CRÉDITO

AUMENTO

O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) divulgou balanço dos desembolsos feitos com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no ano passado. O crescimento médio nacional foi de 39% em relação a 2021. Em todo o País, a instituição financeira emprestou R$ 5,4 bilhões, aumento nominal de R$ 1,5 bilhão. Foram mais de 30 mil operações.

PARÁ

No Pará, os desembolsos somaram R$ 167,742 milhões no ano passado, aumento de 29% em relação a 2021, quando foram liberados R$ 129,613 milhões. Em 2020, os empréstimos somaram R$ 102,330 milhões. Nesse caso, o salto comparativo foi de 64%.

EM POUCAS LINHAS



- Após viralizar, nas redes sociais, imagem de um imóvel que seria da cantora e dançarina Maria Gretchen - e que estaria à venda por R$ 1,5 mi -, a artista se pronunciou afirmando lamentar que o assunto tenha se tornado público.

- Gretchen não negou que esteja em busca de compradores para sua casa no bairro do Jurunas, em Belém, mas negou que vá deixar a capital paraense em definitivo.

- À coluna, ela disse ter outros imóveis na cidade. “Não fico informando. Pode ser perigoso”, afirmou.

- Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior apresentou, nesta semana, o plano de inclusão e acessibilidade do órgão.

- Uma das primeiras ações será o lançamento no sábado, 4, do Programa “TRE Acessível”, para estimular o alistamento eleitoral e a participação política de pessoas com deficiência.

- O lançamento será no município de Paragominas, sudeste do Estado, na Associação José Pereira de Farias, no Projeto Juquinha, instituição que atende pessoas com deficiência.

- Começa na próxima segunda, 6, a segunda edição do “Mutirão de Conciliação Ambiental no Estado do Pará”.

- A ação é realizada pelo Núcleo de Conciliação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e as metas são reduzir o estoque de processos e facilitar o pagamento de multas que estão em aberto junto à Secretaria.

- Este mês haverá atendimentos em Belém, Altamira, Marabá e Santarém.

- O Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará lança hoje o I Relatório de Violência Contra Jornalistas e a Liberdade de Imprensa no Pará. Será às 18h, no campus Alcindo Cacela da Universidade da Amazônia (Unama).

- Como antecipou a coluna, a professora Araceli Lemos é a nova titular da Secretaria Municipal de Educação (Semec).