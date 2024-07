Custo da cesta básica em Belém sobe pelo sexto mês; veja produtos mais afetados

O custo da cesta básica de alimentos em Belém, relativo a junho, segundo pesquisa realizada pelo Dieese/PA, continuou a escalada de aumento, marcando o sexto mês consecutivo de alta em 2024. Os dados revelam que o valor total da cesta básica chegou a R$ 695,58, representando um aumento de quase 1% em relação ao mês anterior, quando custou R$ 690,98.

Para uma família padrão belenense, composta por dois adultos e duas crianças, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o custo total da cesta básica alcançou R$ 2.086,74 em junho, exigindo aproximadamente 1,47 salário mínimo para cobrir apenas as necessidades alimentares básicas, conforme o valor atual do salário mínimo, que é de R$ 1.412.

No período, houve redução nos preços do feijão e do açúcar

A análise detalhada do comportamento de preços dos alimentos essenciais mostra que mais da metade dos 12 produtos que compõem a cesta básica apresentaram aumento de preços em junho. Destacam-se os fortes aumentos no preço de:

leite (10,05%),

café (5,38%),

manteiga (2,38%),

arroz (1,19%).

Em contrapartida, houve redução nos preços de:

feijão (4,92%),

açúcar (0,79%),

tomate (0,56%),

banana (0,10%).

No acumulado do primeiro semestre de 2024, o custo da cesta básica dos belenenses subiu 7,77%, superando em mais que o dobro a inflação estimada para o mesmo período, que era de aproximadamente 2,5%. O arroz liderou os aumentos com uma alta acumulada de 24,15%, seguido pelo leite (21,31%) e café (17,70%).

Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, junho de 2024 registrou um aumento de 5,41% no custo da alimentação básica em relação a junho de 2023. Os produtos que mais subiram de preço nesse período foram: arroz (26,82%), café (16,01%) e banana (15,81%).

São Paulo tem a maior alta nacionalmente

A pesquisa nacional da cesta básica realizada pelo Dieese revelou que, das 17 capitais pesquisadas, mais da metade tiveram aumento no custo total da cesta básica em junho. São Paulo registrou o maior valor, atingindo R$ 832,69, enquanto Aracaju teve o menor valor, R$ 561,96. Belém ficou com o 12º maior valor entre as capitais.

O Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário com base na cesta mais cara. Em junho de 2024, esse valor foi calculado em R$ 6.995,44, cerca de 4,95 vezes o salário mínimo vigente de R$ 1.412,00.