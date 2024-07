Quilo da farinha em Belém já custou R$ 0,41; saiba quando

A farinha de mandioca, um dos itens essenciais na cesta básica dos paraenses, já custou R$ 0,41 por quilo em Belém. Este preço era praticado há 30 anos, conforme revela um estudo divulgado nesta terça-feira (2) pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA).

De julho de 1994, que marcou o início do Plano Real, até maio de 2024, o valor da farinha de mandioca na capital paraense saltou para R$ 11,15, representando um aumento de 2.619,51%. No comparativo entre os períodos, o quilo do produto está 27 vezes mais caro.

Veja mais:

A inflação acumulada no período de julho de 1994 a maio de 2024 foi de aproximadamente 729%. Apesar dessa inflação, os reajustes nos preços dos itens da cesta básica, como a farinha de mandioca, superaram drasticamente esse índice.

O que foi o Plano Real?

O Plano Real, implementado em julho de 1994, foi uma medida econômica adotada para estabilizar a moeda brasileira e controlar a hiperinflação que corroía o poder de compra da população.

Antes de sua implantação, o Brasil enfrentava uma inflação descontrolada, que dificultava a vida dos cidadãos e comprometia a economia do país.

O plano envolveu a introdução de uma nova moeda, o Real, e uma série de reformas fiscais e monetárias que visavam estabilizar a economia e promover o crescimento sustentável.