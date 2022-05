Criptomoeda: saiba por que o bitcoin tem perdido valor

As criptomoedas são moedas digitais e criptografadas. Elas são ativos como o real ou o dólar; a única diferença é que não existem no mundo físico, apenas na internet.

As criptomoedas se tornaram um investimento, e muitas pessoas as compram para vender por um preço mais alto depois. Após anos de valorização, no entanto, o bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa do mercado e que deu bons rendimentos no passado, tem sofrido quedas, atingindo seu menor valor em quase um ano nessa semana.

Por que o bitcoin está com valor baixo?

Os investimentos de maior risco estão sendo afetados pela perspectiva de inflação persistente nos Estados Unidos, o que aumenta os juros, e esses juros mais altos tornam investimentos em títulos do tesouro norte-americano – como o nosso tesouro Selic – mais rentáveis, e há uma queda na busca por ativos de maior risco.

Segundo especialistas, o bitcoin está relacionado com condições econômicas mais amplas, então pode ser que o caminho continue difícil no futuro próximo.

Uma das coisas que deixam o bitcoin tão volátil é a busca por um valor justo no mercado. Como não há regulamentação por parte de bancos centrais, para ditar regras, e nem outra moeda que seja referência do seu preço, também não há proteção ao patrimônio, já que a segurança é baseada na tecnologia e na aceitação do mercado. Ele é, portanto, um investimento de alto risco.