Crianças em casa? Veja 7 dias para economizar energia elétrica e reduzir valor da conta de luz

Muitas famílias paraenses não conseguiram curtir as suas férias como gostariam, em razão do aumento de casos de covid-19 e síndromes gripais, que provocaram o adiamento de viagens. Embora algumas escolas já tenham iniciado o ano letivo, muitos estudantes ainda desfrutam do tempo em casa. Segundo a Equatorial Energia, em razão disso, alguns hábitos como o uso intensivo de televisão, videogame e computador acabam contribuindo com um crescimento médio de até 10% no consumo de energia elétrica.

A dica para evitar susto quando receber a conta de luz é adotar o uso racional da energia, evitando o desperdício, sem precisar abrir mão do conforto.

Confira algumas dicas da Equatorial para economia energia quando a criançada estiver em casa

- TELEVISÃO

Desligue o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evite dormir com a TV ligada. O indicado é programar para desligar automaticamente. O equipamento representa em média 15% da conta, sendo que um modelo de LED de 42 polegadas consome 30,45kHw por mês com 5 horas diárias de uso.

- VIDEOGAME

Companheiro indispensável no mundo moderno, o aparelho desequilibra o orçamento doméstico se usado em excesso, uma vez que cerca de 31,3% (entre 1 e 3 horas) vai para conta. Em 4 horas diárias durante metade do mês, um videogame tem consumo médio mensal de 1,44kHw, segundo dados do Procel.

Por isso, é preciso utilizar menos vezes o equipamento e controlar também as horas de jogo. Não esquecer também de desligar o videogame após jogar, sem deixar o aparelho em modo de espera, pois mesmo em standby, ele consome energia.

- AR CONDICIONADO

Considerado um dos principais vilões deste período do ano, pode representar até 40% do valor da conta de energia. Por isso, é importante não deixar o ar-condicionado ligado em ambientes vazios; manter as janelas e portas fechadas quando ele estiver funcionando; e ajustar para temperatura confortável (cerca de 23° C). Além disso, utilizar a função timer (temporizador) ajuda a evitar o funcionamento desnecessário do equipamento.

- CARREGADOR DE CELULAR

Consome em média, 0,26 watt quando não está sendo utilizado. Esse consumo, isoladamente, não significa um grande aumento na sua conta de luz. Mais acumulado com outros eletrônicos, a somatória pode resultar um gasto de 10% ou mais do custo da sua fatura de luz mensal.

- GELADEIRA

Ela é responsável por cerca de 30% do valor da conta de luz e não deve ser aberta e fechada a todo instante. O consumidor também não deve guardar alimentos quentes em seu interior, além de evitar secar roupas atrás do equipamento.

Não utilize a geladeira próxima às paredes ou ao fogão. Ela deve ser instalada em local ventilado e protegido do sol. É importante observar periodicamente a borracha de vedação que, quando ressecada, causa grande desperdício de energia.

- ILUMINAÇÃO DA CASA

A iluminação doméstica pode representar cerca de 25% do custo por mês. Por isso, abuse da luz natural. Evite acender lâmpadas durante o dia e dê preferência as lâmpadas de LED que são mais econômicas em até 80%, além de durar cerca de 15 vezes mais que as incandescentes.

- SAIBA COMO CALCULAR O CONSUMO

Para calcular o consumo de qualquer eletrodoméstico ou eletrônico em casa, basta checar a potência do aparelho. Essa informação é dada pelo fabricante nos manuais e nas embalagens dos produtos. Depois, é só multiplicar a potência pelo tempo de funcionamento em horas.

“Hoje os equipamentos são vendidos com Selo Procel de eficiência, que mostra ao consumidor os mais eficientes e que consomem menos energia. Deve-se sempre observar as etiquetas no momento da compra. O selo A é o mais eficiente e o E menos eficiente. Nesta época do ano, é necessário que todos se conscientizem da importância de modificar os hábitos domésticos”, alerta, declarou o líder da área de Eficiência e Inovação da Equatorial Pará, Willian Melo.