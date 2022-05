Criadores de abelha serão cadastrados pela Adepará para sanidade da cadeia apícola no Estado

Atualmente, existem 91 apicultores cadastrados na Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), mas a expectativa é de que este número cresça. Durante a 18ª Edição do Apipará, maior evento da Apicultura e da Meliponicultura da Amazônia, que será realizado neste final de semana, em Primavera, nordeste do Estado, os fiscais do órgão farão uma oficina para explicar para os criadores de abelhas como eles devem efetuar o cadastro e garantir a sanidade da cadeia apícola no estado.

Na ocasião, também será realizado um pré-cadastro dos criadores e a demonstração do funcionamento do Sistema de Integração Agropecuária (Siapec), um portal de serviços por meio do qual o produtor rural emite documentos, realiza consultas e atualiza a sua situação cadastral. De acordo com a Agência, o cadastramento dos apicultores é um passo importante para a defesa sanitária porque, a partir disso, é possível fazer a prevenção e o controle das doenças das abelhas.

"A partir dos cadastros nós vamos poder ir nas propriedades, que podem estar localizadas na zona rural ou na área urbana, vamos começar a receber a notificação de doenças e, assim, poder identificar as doenças que são de notificação obrigatória e as que precisam ser controladas", explica a médica veterinária Márcia Penna, da Gerência Estadual do Programa Nacional de Saúde das Abelhas

Durante o evento, a Adepará também vai realizar ação educativa com a finalidade de divulgar as ações de defesa agropecuária no estado voltadas para o Programa Nacional de Saúde das Abelhas. Márcia Penna explica que o objetivo é tanto prevenir doenças quanto garantir mercado, nacional e internacional.

“Porque exportamos muito mel, muito pólen, cera de abelhas e outros produtos derivados. A exportação só não é maior porque ainda não há o controle de doenças e o mercado internacional é muito exigente. Então, com esse controle, a exportação irá aumentar porque o potencial é muito grande", diz a gerente.

Para atender ao programa, 95 servidores estão sendo capacitados, entre médicos veterinários e técnicos agrícolas, por meio da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO). As aulas teóricas estão ocorrendo a distância (EaD) e as aulas práticas serão promovidas pela Adepará em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos meses de julho a setembro de 2022.

Evento

A Apipará começou nesta sexta-feira (20) e segue até o próximo domingo, na rua General Moura Carvalho, próximo à sede da Prefeitura Municipal, em Primavera. O evento está sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Prefeitura de Primavera, Federação dos Criadores de Abelha do Pará, Sistema OCB/PA, Federação da Agricultura do Estado do Pará e Cooperativa dos Agricultores Familiares de Primavera.