Cresce número de endividados no Pará, aponta Fecomércio; cartão de crédito lidera motivo

Um balanço divulgado pela Federação do Comércio do Estado (Fecomércio/PA) revelou um aumento no percentual de endividados no Pará, que saltou de 58,8% registrado em fevereiro de 2021 para 67,2% observado no segundo mês deste ano. Segundo a assessora econômica do órgão, Lúcia Cristina de Andrade, o cartão de crédito segue figurando como o principal tipo de dívida e que, no comparativo do mesmo período, foi de 78% (02/21) para 80,3% (02/22).

“O que levou a esse aumento do endividamento foi, em grande parte, o parcelamento das compras. Quando a gente vê os principais tipo de dívida, fica possível chegar à conclusão da necessidade do consumidor de não comprar de uma vez. A taxa de inadimplência também aumentou, ou seja, percebemos uma dificuldade do consumidor de pagar suas contas em dia”, declarou Lúcia.

Um ponto esclarecido pela assessora econômica da Fecomércio, que também deve ser levado em consideração, foi a volta do consumidor às ruas. Em fevereiro de 2021, o comércio ainda vivia uma realidade de restrições e, ao voltar a poder circular e consumir, graças ao avanço da imunização contra a Covid-19, este cidadão começa a ter dificuldades de dar conta dos gastos, devido aos custos de tudo.

“Ele acaba parcelando, o que indica essa dificuldade de arcar com as dívidas que ele fez. Então é importante monitorar o consumidor, que precisa observar a sua capacidade de pagamento, e o comércio, para que o empresário faça seu planejamento e observe a capacidade de pagamentos desse consumidor. E toda as vezes que o consumidor faz compras ou utiliza serviços pagando de forma parcelada significa que ele está endividado”, explica.

Lúcia ressalta a necessidade de uma boa programação financeira não só para evitar a inadimplência, mas também outras compras futuras, seja em carnês, boletos, empréstimos pessoais ou consignados. “Inclusive, esta última modalidade de empréstimo tem sido muito procurada e cresceu demais nos últimos anos. O percentual de endividados com empréstimo consignado subiu de 8,9% para 20,3% de fevereiro de 2021 para fevereiro de 2022; o de empréstimo pessoal de 4% para 13%, os que se comprometem com boletos ou carnês a prazo passou de 16% para 35%, todos aumentaram”, disse.

Qual a diferença entre endividamento e inadimplência?

Vale ressaltar que o endividamento tem um conceito diferente da taxa de inadimplência – que significa o não pagamento de contas, ao invés do parcelamento delas. De acordo com a Fecomércio, o tempo médio de atraso com as dívidas é de 63 dias, e o tempo médio de comprometimento da dívida é de pouco mais de 7 meses, ou seja, esse período é o tempo que a renda deste consumidor está comprometida.

Cerca de 67% das famílias consumidoras estão endividadas e mês a mês já comprometeram 30% da sua renda mensal. A inadimplência maior vem das famílias que vivem de até 10 salários mínimos, o que, de acordo com Lúcia, leva a um indicativo das dificuldades dessas pessoas de honrarem com seus compromissos. “Temos endividamento por faixa de renda, e esses números demonstram que não necessariamente quem ganha menos tem mais dívidas, mas a diferença é que quem tem renda maior, tem condições de renegociar a dívida, por exemplo”, conclui.