Veja sete dicas para sair do endividamento, que atinge 70% dos brasileiros

O Brasil fechou 2021 com uma média de 70,9% das famílias brasileiras endividadas, no maior número em 11 anos, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgados na terça-feira (18). Só no mês de dezembro, o patamar alcançou 76,3% do total de famílias.

Ou seja, nunca a população brasileira recorreu tanto ao crédito. Para o especialista em educação financeira Reinaldo Domingos, se for considerar que ao comprar parcelado as pessoas estão endividadas, a situação é muito mais complexa, sendo necessário para as famílias estratégias para o momento.

Para ele, é essencial não entrar em desespero, analisar a situação através de um diagnóstico financeiro e assim sair definitivamente dessa situação. "É preciso evitar fazer novas dívidas antes de quitar as já existentes, tomando cuidado para não entrar numa bola de neve. O primeiro passo é mapear essas dívidas para saber o tamanho do problema e isso exige coragem e determinação", aconselha.

"Ter dívidas não é necessariamente um problema, todos nós temos dívidas, mas não conseguir honrá-las leva à inadimplência."

Veja 7 orientações para sair definitivamente do vermelho e controlar os gastos com maior segurança: