Coworkings gratuitos em Belém: veja os locais disponíveis e como utilizar o serviço

Em tempos de transformações no modelo e no mercado de trabalho, os espaços de coworking estão cada vez mais em alta. Em Belém, iniciativas gratuitas têm se destacado, oferecendo alternativas acessíveis para quem precisa de um local estruturado para trabalhar.

Hildegard Barbosa é sócio-proprietário da cafeteria Bia Biscoitos Decorados. Ela fica localizada na Av. Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, e possui um espaço de coworking que pode ser usado gratuitamente por clientes e não-clientes.

Hildegard Barbosa, sócio-proprietário da cafeteria (Wagner Santana / O Liberal)

O empresário conta que a ideia de abrir um estabelecimento neste modelo surgiu devido ao aumento de empresas na região. “Nós percebemos que estavam surgindo muitas empresas aqui no bairro, então vimos a oportunidade de ofertar não só o serviço de cafeteria, como também um espaço para reuniões empresariais, encontros familiares ou para ser utilizado como home office”, detalha.

Área utilizada como coworking (Wagner Santana / O Liberal)

O espaço, que existe há um ano, pode ser acessado diariamente, das 13h às 21h. Ele funciona em uma área separada do restante do café, garantindo um ambiente confortável e silencioso aos visitantes. No entanto, quem decide ir até o local, também pode trabalhar na presença dos demais clientes, ficando à critério do profissional. A cafeteria também oferta um vasto cardápio, que vai desde cafés simples e biscoitos amanteigados a tortas e pães.

O shopping Boulevard também oferece um espaço gratuito para aqueles que procuram um escritório fora de casa, o “Boulevard Working”. O ambiente fica no 4° piso do estabelecimento, que fica localizado na Av. Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto. O serviço pode ser utilizado de segunda a sábado das 10h às 22h e das 13h às 21h em domingos e feriados.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA/PA) também disponibiliza um local para os seus profissionais trabalharem de forma gratuita. O espaço coworking funciona na sede do órgão, localizada na Trav. Doutor Moraes, no bairro de Nazaré, e pode ser utilizado por profissionais da engenharia e geociências. O serviço está disponível de segunda a sexta, das 08h às 14h, sem necessidade de agendamento prévio.

Benefícios do coworking

Bruno Saraiva é engenheiro mecânico e presta serviços remotamente para uma multinacional japonesa. Ele conta que costuma trabalhar em coworkings por serem mais tranquilos, com um ambiente agradável e boa internet. “Trabalho em home office e, devido à movimentação em casa, barulho e etc. prefiro trabalhar em coworkings, em um local que tenha uma mesa, cadeira, internet, ar condicionado e fácil acesso a comida. Então, quando eu preciso me concentrar em alguma demanda ou reunião on-line, eu opto por utilizar esses espaços”, conta.

Apesar da preferência, o engenheiro afirma que, nem sempre, esses ambientes estão calmos, mas que costuma utilizar estratégias para aproveitar ao máximo o serviço.

“Creio que o maior aspecto negativo, é quando o espaço está muito cheio, que aí naturalmente perdemos o foco das demandas, mas eu tenho alguns macetes para lidar com isso, por exemplo, é mais tranquilo ir de tarde do que pela manhã, então aproveito mais esse horário para trabalhar e marcar reuniões”, relata.

Coworkings gratuitos em Belém:

Bia Biscoitos Decorados - Café & Coworking

Endereço: Av. Rodolfo Chermont, 386 - Marambaia, Belém - PA, 66615-170.

Horário: 13h às 21hrs.

Boulevard Working

Endereço: Boulevard Shopping. Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto, Belém - PA, 66053-000.

Horário: 10h às 22h (segunda a sábado); 13h às 21h (domingos e feriados).

CREA Coworking

Endereço: Tv. Dr. Moraes, 194 - Nazaré, Belém - PA, 66035-080

Horário: 08h às 14h (segunda a sexta)