Cosanpa reabre campanha de negociação com descontos em todo o Pará

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) reabre, a partir desta segunda-feira (3), a campanha “Conta com a Cosanpa”, com o objetivo de oferecer condições especiais para que os usuários regularizem débitos e evitem a negativação do nome. A iniciativa atende consumidores em todo o estado, incluindo áreas onde a operação foi transferida à concessionária Águas do Pará e os 49 municípios ainda atendidos diretamente pela Cosanpa.

Nos municípios da Região Metropolitana — Belém, Ananindeua e Marituba — poderão ser negociadas dívidas referentes ao consumo até agosto de 2025, período em que a Cosanpa ainda administrava os serviços. Nas demais cidades atendidas pela Companhia, qualquer débito em aberto pode ser regularizado durante a campanha.

A iniciativa oferece descontos de até 90% sobre o valor original da conta, 40% no pagamento à vista, além de isenção de juros, multas e correção monetária. Em cidades como Marabá e Capanema, equipes da Cosanpa intensificam o atendimento até os dias 17 e 14 de novembro, respectivamente. Já em Vigia, os trabalhos ocorrem entre 17 e 28 de novembro, com entrega de cartas de cobrança e orientação sobre as formas de negociação.

Em Belém, Ananindeua e Marituba, o atendimento presencial está concentrado na loja da Cosanpa em São Brás. Nos demais municípios, os consumidores podem procurar qualquer loja da Companhia ou utilizar os canais de atendimento remoto.

“O atraso no pagamento nem sempre é por falta de vontade. Por isso, esta nova fase da campanha permite que cada usuário negocie suas contas de forma facilitada, com descontos significativos, sem burocracia e sem risco de ter o nome negativado. É uma oportunidade de começar o ano com as contas organizadas”, afirmou o diretor de mercado e financeiro da Cosanpa, Vitor Borges.

Serviço

• Campanha: “Conta com a Cosanpa”

• Período: 3 a 30 de novembro de 2025

• Locais: Lojas de atendimento da Cosanpa nos municípios atendidos; loja de São Brás, em Belém, para negociações da Região Metropolitana

• Canais de atendimento: Call Center 0800 0195 195 | WhatsApp (91) 3122-7194 | Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br

• Documentos necessários: documento oficial com foto, CPF e conta de água recente

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia