Como saber se seu e-mail foi afetado no vazamento de senhas de 183 milhões de contas

Um novo vazamento de dados expôs cerca de 183 milhões de contas de e-mail, incluindo milhões de usuários do Gmail, Outlook e Yahoo, segundo informações divulgadas nesta semana. O incidente foi identificado pelo Have I Been Pwned (HIBP) — uma plataforma gratuita criada para verificar se endereços de e-mail foram comprometidos em vazamentos.

De acordo com o criador do HIBP, o pesquisador australiano Troy Hunt, o vazamento teria ocorrido em abril de 2025 e foi adicionado à base do site no dia 21 de outubro, com o apoio do serviço de inteligência cibernética Synthient.

"Os dados vêm de todos os lugares que você pode imaginar, mas o Gmail sempre aparece em grande volume" , afirmou Hunt em entrevista ao jornal Daily Mail.

Vazamento inclui senhas e dados sensíveis

A investigação conduzida pela Synthient revelou que os dados foram coletados ao longo de quase um ano, a partir do monitoramento de malwares do tipo infostealer — programas que roubam informações de sistemas infectados. Ao todo, cerca de 3,5 terabytes de dados foram encaminhados ao HIBP.

O banco de dados vazado inclui não apenas endereços de e-mail, mas também senhas associadas às contas comprometidas, aumentando o risco de acessos não autorizados e golpes digitais.

Como saber se seu e-mail foi afetado

Usuários podem verificar se suas contas estão entre as afetadas acessando o site Have I Been Pwned. Basta:

Entrar no endereço haveibeenpwned.com ;

; Inserir o e-mail na barra de busca;

Clicar em "Check" para consultar se o endereço foi comprometido.

O site exibirá o número de vazamentos relacionados à conta e um histórico das violações, com informações sobre quando ocorreram e quais dados foram expostos.

Cuidados recomendados

Especialistas em segurança digital orientam os usuários afetados a alterar imediatamente as senhas das contas comprometidas e ativar a autenticação em dois fatores (2FA), sempre que possível. Também é indicado evitar repetir senhas em diferentes serviços e monitorar atividades suspeitas em suas contas online.