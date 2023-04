Correios prorrogam inscrições para programa Jovem Aprendiz 2023

Os Correios anunciaram a prorrogação das inscrições para o programa Jovem Aprendiz até o dia 30 de abril deste ano. Podem se inscrever estudantes de todo o país com idade entre 14 e 21 anos e que estejam cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental.

De acordo com o edital, cada candidato só pode fazer uma inscrição e é proibido o uso de documentos de terceiros. Contudo, se necessário, é possível alterar dados cadastrais até o fim do novo prazo.

Ao todo, o programa oferece 4.382 vagas, além de cadastro reserva, em todo o Brasil. Desse total, 10% são destinadas a candidatos com deficiência e 20% para os que se declaram pretos e pardos.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou que o programa é mais do que uma obrigação legal, sendo uma oportunidade para a juventude se motivar e participar da retomada de grandes projetos de desenvolvimento para o país.

As inscrições devem ser realizadas no site dos Correios.