Corporação financeira dos EUA e banco brasileiro assinam empréstimo de U$S 45 mi para a Amazônia

A Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (DFC) e o Banco Sofisa anunciaram na quarta-feira (9) um programa de empréstimo de 45 milhões de dólares destinado às pequenas e médias empresas, com duração de cinco anos. A operação contará com a parceria e apoio institucional da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) no Brasil. A BH26, firma de assessoria financeira, foi conselheira nessa transação.

O Banco Sofisa dará prioridade aos empréstimos às PMEs que operam na Amazônia com pelo menos 30% do produto do empréstimo a ser alocado na região. "O empréstimo da DFC ao Banco Sofisa vai expandir o acesso ao capital para pequenas e médias empresas em todo o Brasil, com foco nas que operam na Amazônia Legal", disse James Polan, vice-presidente do escritório de Crédito ao Desenvolvimento da DFC. "A promoção da inclusão financeira para as comunidades sub-bancárias impulsionará o crescimento econômico e o desenvolvimento no Brasil", concluiu.

Parceria pretende fomentar negócios nas pequenas empresas

João Ceneviva, Tesoureiro do Sofisa ressaltou: "Temos a honra de fazer parte deste projeto em parceria com a DFC e a USAID para fomentar novos negócios para pequenas e médias empresas e apoiar o crescimento de uma região tão importante".

"O objetivo deste empréstimo é expandir o acesso ao crédito a PMEs, que geralmente têm acesso restrito de capital na região norte do Brasil. As PMEs são importantes motores de uma economia diversificada, necessária para o desenvolvimento econômico sustentável na região amazônica”, afirmou Ted Gehr, diretor da USAID no Brasil.

Promover o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade da Amazônia é fundamental para combater o desmatamento e as mudanças climáticas. DFC, Banco Sofisa e USAID/Brasil estão comprometidos em fortalecer esse caminho e enfrentar os desafios do crescimento econômico na região. A parceria proporcionará aos empresários locais acesso ao crédito para construir um novo paradigma de desenvolvimento econômico.

O anúncio foi feito durante um evento para investidores na sede do Banco Sofisa em São Paulo. A cerimônia contou também com a participação do cônsul-geral dos EUA, David Hodge.